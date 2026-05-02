Resumen: El carril izquierdo en sentido Norte - Sur permaneció cerrado por varias horas, impactando fuertemente el flujo vehicular desde el sector de Fábricas Unidas. Ante la congestión, los agentes de tránsito hicieron un llamado a la prudencia ciudadana

Trágico accidente en el sur del Valle de Aburrá: una mujer murió y un motociclista quedó herido en la Avenida Regional

Minuto30.com .– Un lamentable siniestro vial enlutó la tarde de este sábado al sur del Valle de Aburrá y generó fuertes alteraciones en la movilidad de la Avenida Regional.

El trágico hecho se registró exactamente debajo del puente de la calle 77 (carrera 50 con calle 77 Sur), un importante corredor que sirve a los municipios de Itagüí, Sabaneta y La Estrella.

El saldo de la emergencia

De acuerdo con el reporte preliminar entregado por las autoridades y los organismos de socorro que acudieron al lugar, el accidente involucró una motocicleta y dejó el siguiente saldo:

Se confirmó que una mujer perdió la vida en el lugar de los hechos debido a la gravedad del impacto; mientras que el conductor de la motocicleta resultó herido y recibió atención médica prehospitalaria en el sitio por parte de los paramédicos.

La emergencia fue atendida de manera articulada por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Estrella, agentes de Tránsito y efectivos de la Policía Nacional. Desde el lugar del accidente, el vocero del equipo de atención confirmó la dolorosa noticia:

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“Desafortunadamente el incidente vial deja una fatalidad a una femenina. En este momento estamos atendiendo al conductor de la motocicleta”.

Afectaciones a la movilidad

Por cuenta de las labores de rescate y los actos urgentes de inspección técnica del cadáver, las autoridades debieron implementar cierres preventivos en la vía.

El carril izquierdo en sentido Norte – Sur permaneció cerrado por varias horas, impactando fuertemente el flujo vehicular desde el sector de Fábricas Unidas. Ante la congestión, los agentes de tránsito hicieron un llamado a la prudencia ciudadana: “Por favor, invitamos a todos los actores viales a mantener la calma y estar informados ante cualquier situación”, recordando a los conductores la importancia de reducir la velocidad y respetar las señales en la zona de la emergencia.