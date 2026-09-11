Resumen: El siniestro vial obligó al cierre total de la vía en sentido Norte-Sur mientras las autoridades adelantaban el levantamiento del cuerpo. Se investigan las causas del choque.

Trágico accidente en Bello: motociclista falleció bajo las llantas una tractomula en la Autopista Norte

Minuto30.com .- Un grave accidente de tránsito cobró la vida de un motociclista durante la mañana de este jueves en la Autopista Norte, en jurisdicción del municipio de Bello. El siniestro, que involucró a un vehículo de carga pesada, generó una fuerte alteración en la movilidad de este importante corredor vial.

De acuerdo con los reportes preliminares, el trágico hecho ocurrió cuando el conductor de la motocicleta fue arrollado por una tractomula mientras transitaban por el sector.

Detalles de la emergencia:

Ubicación exacta: El accidente se registró en la Calle 46, entre las carreras 44 y 46, operando en sentido Norte-Sur.

Puntos de referencia: El choque ocurrió a la altura de los antiguos talleres del Ferrocarril, metros antes de llegar al primer semáforo de Bello, en inmediaciones de la estación de servicio Texaco y el Hotel Kalifornia.

Afectación vial: Debido a la gravedad de la situación y a la necesidad de realizar los actos urgentes de inspección técnica al cadáver, las autoridades de tránsito ordenaron el cierre total de la vía en este punto, desviando el flujo vehicular.

Agentes de la Secretaría de Movilidad y peritos forenses hicieron presencia en el lugar para adelantar las labores de rigor. Por el momento, se avanza en la recolección de pruebas, testimonios y revisión de cámaras de seguridad del sector para establecer con precisión las circunstancias y responsabilidades exactas que desencadenaron este siniestro fatal.