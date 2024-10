VIDEO. Trágica muerte del atleta olímpico Benjamin Kiplagat, fue encontrado sin vida dentro de un carro

Benjamin Kiplagat, atleta olímpico de 34 años, fue encontrado sin vida dentro de un carro en la ciudad de Eldoret, en el valle del Rift.

El atleta olímpico competía en pruebas de media distancia para Uganda pese a haber nacido en Kenia, Además, representó a Uganda en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016 en pruebas como los 3.000 metros obstáculos.

“Se abrió una investigación y la policía busca pistas”, indicó un responsable de la policía local, Stephen Okal, a la prensa local.

Las autoridades destallaron que el cuerpo de Kiplagat tenía una herida en el cuello que hacía pensar en que había sido apuñalado.

En las últimas horas informaron que fueron arrestados dos hombres de 30 años con antecedentes criminales que aterrorizaban a la población local con sus crímenes.

Preliminary Police investigation indicate that Ugandan athlete Benjamin Kiplagat was "hunted down in the dead of the night", stabbed and left to die by the roadside.

CCTV capture the last moments Benjamin attempted to flee from his killers, before crashing into a ditch. https://t.co/RLwJMjuZqn pic.twitter.com/h8Z7RIbK6o

— Saddique Shaban (@SaddiqueShaban) January 1, 2024