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    Investigan trágica muerte de adulta mayor de 88 años en Medellín: activaron código fucsia

    El código fucsia es un protocolo y ruta de atención integral para víctimas de violencia sexual

    Publicado por: SoloDuque

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    Investigan trágica muerte de adulta mayor de 88 años en Medellín: activaron código fucsia

    Resumen: Las autoridades buscan esclarecer los hechos. Actualmente, las investigaciones se centran en el entorno más cercano de la víctima

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    Minuto30.com .- La ciudad de Medellín se encuentra consternada tras conocerse el doloroso fallecimiento de una mujer de 88 años. La adulta mayor perdió la vida en la mañana de este jueves, 25 de junio, presuntamente a causa de atroces agresiones físicas y sexuales sufridas al interior de su propia vivienda en la comuna de Robledo.

    El hallazgo y su traslado de urgencia

    De acuerdo con los reportes preliminares, este indignante caso salió a la luz el pasado martes, 23 de junio. Fueron los propios vecinos del sector quienes, alarmados por el deterioro y la situación en la vivienda, se percataron del grave estado de salud de la mujer y lograron que fuera ingresada de urgencia a una unidad hospitalaria en el norte de la ciudad.

    La víctima fue hallada en un estado crítico, postrada en su cama y con graves señales de violencia física y sexual, por lo que fue activado de inmediato el código fucsia, entendiéndose que es un protocolo y ruta de atención integral para víctimas de este tipo de violencia.

    Fallecimiento y principal sospechoso

    A pesar de los esfuerzos del personal médico por brindarle la atención necesaria y estabilizarla durante los últimos dos días, el cuerpo de la mujer no resistió la gravedad del maltrato. Se confirmó su deceso este jueves, poco antes de las 10:00 de la mañana.

    Las autoridades buscan esclarecer los hechos. Actualmente, las investigaciones se centran en el entorno más cercano de la víctima, pues se indaga si un familiar directo, con quien la mujer convivía en el mismo inmueble, sería el presunto responsable de este atroz crimen que hoy enluta a la capital antioqueña.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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