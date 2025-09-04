Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Minero muere tras quedar atrapado por un alud de tierra en Nechí, Antioquia

Una tragedia minera en Nechí, Antioquia, cobró la vida de un trabajador identificado como Jorge Mario, de 45 años.

El lamentable suceso ocurrió en el corregimiento de Cargueros, cuando el hombre realizaba labores de minería y fue sepultado por un alud de tierra.

A pesar de los esfuerzos de otros mineros que se encontraban en el lugar, no fue posible rescatarlo con vida.

Según las informaciones preliminares, el accidente se produjo por el desprendimiento de un barranco de tierra que cayó sobre el socavón, atrapando al minero.

Jorge Mario, quien residía en el barrio El Castillito de Caucasia y era conocido en la región por su oficio, perdió la vida de forma inmediata.

Ante la situación, las autoridades locales y los organismos de socorro se desplazaron al sitio del accidente para llevar a cabo las labores de recuperación del cuerpo e iniciar las investigaciones pertinentes.

El objetivo es determinar las causas exactas del deslizamiento y establecer las circunstancias en las que se produjo la tragedia minera en Nechí.

