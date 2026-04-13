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    ¡Tragedia evitada por un perro! Desactivan «moto-bomba» cargada con pentolita en El Plateado, Cauca

    Un perrito les olió los explosivos en la moto y evitó una tragedia

    Publicado por: SoloDuque

    moto-bomba desactivada en el plateado gracias a la alerta emitida por un perro antiexplosivos
    Moto-bomba desactivada en El Plateado gracias a la alerta emitida por un perro antiexplosivos
    ¡Tragedia evitada por un perro! Desactivan «moto-bomba» cargada con pentolita en El Plateado, Cauca

    Resumen: La oportuna acción de los técnicos antiexplosivos con la ayuda de un perro permitió neutralizar la amenaza que, según las autoridades, tenía como objetivo atentar contra la Fuerza Pública

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- En un operativo de alta precisión, las autoridades lograron frustrar un devastador atentado terrorista en el suroccidente del país. En el marco de la Operación Perseo, unidades de la Policía Nacional en un trabajo coordinado con el Ejército de Colombia, lograron la desactivación controlada de una motocicleta acondicionada con explosivos en el corregimiento de El Plateado, jurisdicción del municipio de Argelia (Cauca).

    La oportuna acción de los técnicos antiexplosivos con la ayuda de un perro permitió neutralizar la amenaza que, según las autoridades, tenía como objetivo atentar contra la Fuerza Pública y ponía en inminente riesgo la vida e integridad de la población civil que habita en este sector del Cañón del Micay.

    El mortífero hallazgo

    Durante los procedimientos de verificación técnica, los especialistas determinaron que el vehículo utilizado para este intento de atentado era una motocicleta marca Hero Eco Deluxe, la cual había sido minuciosamente convertida en un Artefacto Explosivo Improvisado (AEI) con un alto poder destructivo.

    El inventario del material detonante hallado al interior del vehículo da cuenta de la magnitud del daño que pretendían causar los grupos armados ilegales:

    Pentolita: 12 bloques cilíndricos de este poderoso explosivo (450 gramos cada uno).

    Iniciadores: 2 detonadores eléctricos modificados.

    Mecanismo: 1 sistema de activación remota, acondicionado a partir de una alarma vehicular.

    Metralla: 25 metros de cordón detonante equipado con material de fragmentación, diseñado para maximizar el daño letal alrededor de la explosión.

    La Operación Perseo avanza

    Este resultado operativo se da en medio de la sostenida Operación Perseo, una estrategia militar y policial ordenada por el Gobierno Nacional para recuperar el control territorial en Argelia y expulsar a las estructuras criminales que se disputan las rentas ilícitas en el Cauca.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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