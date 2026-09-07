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    ¡Tragedia evitada! Ejército neutraliza cilindro bomba instalado por el ELN en Norte de Santander

    De acuerdo con el reporte oficial, la operación se desarrolló en la zona rural del municipio de Toledo, en Norte de Santander

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Tragedia evitada! Ejército neutraliza cilindro bomba instalado por el ELN en Norte de Santander

    Resumen: Las tropas hallaron y destruyeron de manera controlada el artefacto explosivo en la zona rural del municipio de Toledo. La rápida acción militar protegió la vida de la comunidad y de los soldados que patrullan la región.

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    Minuto30.com .- Las Fuerzas Militares asestaron un nuevo golpe preventivo contra el accionar terrorista en el nororiente del país. En las últimas horas, tropas del Ejército Nacional lograron frustrar las intenciones criminales del grupo armado organizado ELN, evitando una emergencia de graves proporciones en el departamento de Norte de Santander.

    Explosivo letal desactivado a tiempo

    De acuerdo con el reporte oficial, la operación se desarrolló en la zona rural del municipio de Toledo. En este sector, mediante labores de registro y control, los uniformados lograron ubicar un cilindro cargado con explosivos de alto poder, el cual había sido camuflado e instalado por miembros de esta guerrilla.

    Tras acordonar y asegurar el perímetro, equipos especializados en el manejo de antiexplosivos del Ejército procedieron a neutralizar la letal trampa de manera controlada, garantizando que el material no causara daños colaterales durante su destrucción.

    Protección a la población civil

    La institución destacó que esta rápida y exitosa maniobra de «contundencia operacional» fue fundamental para neutralizar la amenaza y evitar una afectación directa a la vida e integridad física tanto de los campesinos y civiles que transitan a diario por estas vías rurales, como de las unidades de la Fuerza Pública desplegadas en la zona. Las autoridades mantienen los patrullajes en la región para descartar la presencia de nuevos artefactos.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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