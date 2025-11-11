¡Tragedia en Neiva! Explotó vivienda donde almacenaban pólvora: un muerto, dos heridos y varias familias damnificadas

Resumen: Organismos de socorro y la policía acudieron al lugar para atender la emergencia

Minuto30.com .- Una violenta explosión sacudió la madrugada de este martes 11 de noviembre el barrio Las Acacias, al sur de Neiva, dejando un saldo trágico de una persona fallecida y dos más heridas.

Según las primeras versiones de las autoridades, la detonación se habría originado en una vivienda ubicada en la carrera 27A con calle 1, donde presuntamente se almacenaba pólvora.

El estallido fue de tal magnitud que causó un gran estruendo que alarmó a los habitantes del sector y afectó otra vivienda cercana.

Organismos de socorro y la policía acudieron al lugar para atender la emergencia. La explosión causó daños materiales de consideración en las estructuras. Las autoridades han iniciado una investigación para determinar la cantidad de pólvora almacenada y las circunstancias exactas del accidente.

Aquí más Noticias de Colombia