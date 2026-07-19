¡Tragedia en Montería! Dos adolescentes murieron electrocutadas durante fuerte vendaval

Resumen: Los detalles técnicos y los daños materiales de la emergencia climática siguen en evaluación por parte de los organismos de socorro, la noticia más desgarradora llegó con la confirmación de la pérdida de vidas humanas.

Una grave emergencia climática registrada durante la noche anterior ha sumido en un profundo dolor a la capital cordobesa. Un fuerte vendaval que azotó a la ciudad de Montería dejó un saldo trágico: el fallecimiento de dos niñas, un hecho que mantiene consternada a la comunidad.

Las autoridades locales se pronunciaron a primera hora de este domingo para confirmar la tragedia, declarar el luto en la ciudad y anunciar el acompañamiento institucional para los allegados de las víctimas.

¿Qué se sabe sobre la tragedia provocada por el vendaval?

Aunque los detalles técnicos y los daños materiales de la emergencia climática siguen en evaluación por parte de los organismos de socorro, la noticia más desgarradora llegó con la confirmación de la pérdida de vidas humanas.

El vendaval que sorprendió a los habitantes de Montería durante la noche cobró la vida de dos menores de edad.

¿Cuál fue el pronunciamiento del alcalde Hugo Kerguelen?

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), el alcalde de Montería, Hugo F. Kerguelen G., confirmó la noticia y expresó su profunda tristeza por el trágico desenlace de la tormenta.

Con un tono empático y visiblemente afectado por el suceso, el mandatario local declaró a la capital cordobesa en duelo:

«Lamento profundamente el fallecimiento de dos menores de edad ocurrido anoche en Montería durante la emergencia por el vendaval. Eran dos niñas de esta ciudad. Y esta ciudad hoy las llora. Montería está de luto», manifestó el burgomaestre.

¿Qué apoyo recibirán las familias de las víctimas?

En medio de la conmoción, la Administración Municipal activó de inmediato sus protocolos de atención a víctimas y crisis.

El alcalde Kerguelen aseguró que su equipo de trabajo ya logró establecer contacto con los familiares de las dos menores fallecidas. El objetivo de esta intervención es brindar todo el acompañamiento psicológico, logístico y de apoyo integral que requieran los hogares afectados para afrontar esta dolorosa situación provocada por los embates de la naturaleza.

Las menores circulaban en moto

Las autoridades y familiares confirmaron las identidades de las dos menores de edad que perdieron la vida en medio de la emergencia climática. El doloroso hecho mantiene consternada a la ciudad y ha desatado una ola de solidaridad en las redes sociales.

Las víctimas fueron identificadas como A.S.Á.B., de 15 años, y A.C.C.C, de 16. Dos jóvenes llenas de vida cuyos sueños fueron truncados por un accidente fortuito provocado por la fuerza de la naturaleza.

Quienes las conocieron las recuerdan como jóvenes alegres, inseparables y llenas de metas por cumplir. Compartían juntas su etapa de juventud y soñaban con un futuro que apenas comenzaba a tomar forma. Su repentina partida ha dejado un vacío profundo en su círculo cercano, evidenciando la fragilidad de la vida ante circunstancias tan inesperadas.

De acuerdo con las versiones preliminares entregadas desde el lugar de los hechos, las dos adolescentes se movilizaban a bordo de una motocicleta en medio de las difíciles condiciones climáticas. La tragedia se desencadenó cuando una rama de un árbol cedió ante los fuertes vientos del vendaval y cayó sobre el cableado eléctrico, provocando que un cable de alta tensión se desprendiera y cayera directamente sobre la vía por donde transitaban las hermanas de crianza.

El contacto con el cable energizado les provocó una fuerte descarga eléctrica.