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Resumen: El personal médico presente procedió a realizar maniobras de reanimación cardiocerebropulmonar (RCP) avanzada, incluyendo el uso de choques eléctricos, en un intento desesperado por salvarle la vida.

Tragedia en Medellín: Mujer que llegó de Estados Unidos murió durante cirugía estética

Minuto30.com .- Lo que comenzó como un viaje con fines médicos terminó en un lamentable desenlace. Una mujer colombiana de 41 años, radicada en Estados Unidos, perdió la vida en un centro estético de Medellín tras sufrir complicaciones graves en medio de un procedimiento quirúrgico para retirar biopolímeros de su cuerpo.

Perfil de la paciente y detalles previos3>

De acuerdo con información extraoficial, la paciente era una mujer completamente sana que no padecía de patologías médicas conocidas. La víctima vivía en Nueva York, Estados Unidos, donde trabajaba activamente como asistente de enfermería.

Había arribado a la capital antioqueña desde el lunes, con el objetivo específico de someterse a esta intervención estética. Según los reportes, la mujer canceló la considerable suma de $38.000.000 de pesos por el procedimiento estético.

Una emergencia mortal en el quirófano

Transcurrida aproximadamente una hora y diez minutos de cirugía, al parecer la paciente sufrió un repentino paro cardiorrespiratorio.

El personal médico presente procedió a realizar maniobras de reanimación cardiocerebropulmonar (RCP) avanzada, incluyendo el uso de choques eléctricos, en un intento desesperado por salvarle la vida.

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Pese a los esfuerzos del equipo de salud, la paciente no respondió favorablemente y fue declarada sin signos vitales a las 17:10 horas en el mismo lugar de la intervención.

Estado del cuerpo y hallazgos físicos

El cuerpo de la víctima tenía evidencias tanto del avance de la cirugía como de los intentos por revivirla. El cuerpo de la mujer presentaba lesiones en la zona del pecho, producto directo de las intensas maniobras de reanimación mecánica y las descargas eléctricas aplicadas por el equipo médico.

Además de dos suturas de aproximadamente 20 centímetros correspondientes a la cirugía estética, evidenciando el punto hasta el cual había avanzado la intervención quirúrgica antes de la falla cardíaca.

Las autoridades competentes han asumido el caso para esclarecer los detalles clínicos precisos y determinar si hubo algún tipo de negligencia que propiciara este fatal desenlace.