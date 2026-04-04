Resumen: Este incidente ocurre a menos de 24 horas de que Alianza Lima se enfrente a Universitario en el Estadio Monumental.

Tragedia en Matute: Un muerto y 47 heridos en accidentado «banderazo» de Alianza Lima

Minuto30.com .- Lo que debía ser una fiesta de aliento previa al superclásico peruano terminó en una pesadilla. Este viernes, una multitudinaria concentración de hinchas de Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva, conocido popularmente como ‘Matute’, derivó en un confuso incidente que dejó como saldo lamentable una persona fallecida y 47 heridas.

El evento, denominado ‘banderazo’, buscaba motivar al equipo de cara al duelo ante Universitario de Deportes este sábado. Sin embargo, el exceso de aforo y la presión entre las barras bravas generaron una situación de emergencia que desbordó los controles de seguridad.

El reporte oficial del Ministerio de Salud

El Ministro de Salud de Perú confirmó la magnitud de la emergencia y el despliegue hospitalario para atender a los afectados:

Hospital 2 de Mayo: 17 heridos ingresados.

Hospital Nacional Arzobispo Loayza: 15 heridos bajo observación.

Otros centros: 15 personas adicionales fueron remitidas a diferentes clínicas y puestos de salud.

Desmintiendo versiones: No colapsó una pared

En los primeros minutos tras el incidente, circuló con fuerza la versión de que una pared del estadio había colapsado sobre los hinchas. No obstante, las autoridades peruanas descartaron oficialmente esta información.

El desenlace fatal se habría producido por un fenómeno de “compresión y aplastamiento”. Según los informes preliminares, facciones de las barras del equipo limeño estuvieron ejerciendo una fuerte presión entre ellos en las zonas de acceso y concentraciones internas, lo que provocó que decenas de personas quedaran atrapadas en medio del tumulto, perdiendo el oxígeno y la movilidad.

Caos vial y labores de rescate en La Victoria

La zona de La Victoria, donde se ubica el recinto deportivo, fue cerrada por la Policía Nacional para facilitar las labores de rescate y el tránsito de ambulancias.

Movilidad: Se realizaron desvíos vehiculares en las avenidas aledañas para mantener el orden.

Seguridad: El estadio permanece bajo custodia policial mientras se adelantan las investigaciones para determinar responsabilidades en la organización del evento.

¿Se juega el superclásico?

Este incidente ocurre a menos de 24 horas de que Alianza Lima se enfrente a Universitario en el Estadio Monumental. De momento el partido sigue programado, aunque se evaluan las garantías del encuentro tras el luto que embarga al fútbol peruano.