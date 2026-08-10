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    ¡Tragedia en Manizales! Alcalde confirma 4 fallecidos, 17 colapsos totales y habilita albergue tras sismo

    Manizales está habilitando albergues para las personas que lo perdieron todo

    Publicado por: SoloDuque

    manizales danos
    ¡Tragedia en Manizales! Alcalde confirma 4 fallecidos, 17 colapsos totales y habilita albergue tras sismo

    Resumen: Entendiendo que decenas de familias perdieron su hogar o no pueden regresar a él por el riesgo inminente de desplome, la administración municipal activó un plan de choque para garantizar su resguardo

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    Minuto30.com .- La fuerza destructiva del terremoto que sacudió hoy al país ha dejado una huella de dolor y devastación en la capital del departamento de Caldas. Tras los primeros barridos y labores de búsqueda por parte de los organismos de socorro, la Alcaldía de Manizales entregó el primer y desgarrador balance de la emergencia.

    A través de su cuenta oficial en X, el alcalde Jorge Eduardo Rojas confirmó que la ciudad enfrenta múltiples frentes de emergencia simultáneos, incluyendo víctimas fatales, destrucción de viviendas y afectaciones en la prestación de servicios vitales.

    El doloroso saldo de la emergencia

    La topografía de Manizales, sumada a la violencia del movimiento telúrico, desencadenó graves afectaciones estructurales en diferentes sectores de la ciudad. El mandatario local fue directo al comunicar las cifras que hoy enlutan a la comunidad:

    • 4 personas fallecidas.

    • 17 colapsos totales (edificaciones o viviendas que quedaron reducidas a escombros).

    • 19 colapsos parciales.

    • Afectaciones en la red hospitalaria.

    A la destrucción estructural se suman los peligros secundarios desencadenados por el sismo. El alcalde reportó que los bomberos se encuentran batallando contra 3 incendios estructurales activos y múltiples fugas de gas a lo largo de la ciudad, lo que incrementa el riesgo de nuevas explosiones.

    Despliegue operativo y orden de quedarse en casa

    Para hacer frente a este escenario crítico, la Alcaldía ha movilizado todo su pie de fuerza. “Se cuenta con más de 324 unidades operacionales, 2.000 personas ayudando y maquinaria dispuesta para la atención”, detalló Rojas, destacando la inmensa labor logística que se realiza a contrarreloj para rescatar posibles sobrevivientes bajo los 17 colapsos totales.

    Dada la inestabilidad de muchas edificaciones y el riesgo de fugas de gas o nuevas réplicas, la directriz de la Alcaldía es estricta: Se recomienda a toda la ciudadanía permanecer en sus casas (siempre y cuando estas no presenten grietas o daños estructurales). Evitar salir a las calles es fundamental para no entorpecer el paso de las ambulancias y los camiones de bomberos.

    Albergue temporal en el Coliseo Mayor

    Entendiendo que decenas de familias perdieron su hogar o no pueden regresar a él por el riesgo inminente de desplome, la administración municipal activó un plan de choque para garantizar su resguardo.

    «Se habilitó un albergue temporal en el Coliseo Mayor para las personas que necesiten un lugar seguro. Quienes lo requieran pueden acudir a este espacio», puntualizó el alcalde.

    En este punto, la Cruz Roja, Defensa Civil y la Secretaría de Salud estarán brindando atención médica básica, alimentación y abrigo a los damnificados mientras se supera la fase más crítica de la emergencia en la capital caldense.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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