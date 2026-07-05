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    Tragedia en La Línea: fatal accidente de un motociclista obliga al cierre total de la vía

    La gravedad del impacto contra un camión impidió cualquier maniobra de primeros auxilios o rescate por parte de los equipos de emergencia

    Publicado por: SoloDuque

    Grave accidente en La Línea el 5 de julio, dejó un motociclista muerto y la vía cerrada
    Grave accidente en La Línea el 5 de julio, dejó un motociclista muerto y la vía cerrada. Foto: Redes Sociales
    Tragedia en La Línea: fatal accidente de un motociclista obliga al cierre total de la vía

    Resumen: Los conductores permanecen atrapados a la espera de la reapertura de la vía, la cual solo será habilitada una vez que los entes competentes finalicen las complejas labores de inspección judicial

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    Minuto30.com .- Un lamentable suceso ha paralizado una de las arterias viales más importantes del país este domingo, 5 de julio de 2026. Un grave accidente de tránsito cobró la vida de un motociclista, provocando el cierre absoluto del corredor de La Línea.

    El siniestro se registró a la altura del kilómetro 53, específicamente en el crítico tramo que conecta a los municipios de Cajamarca e Ibagué.

    Un impacto devastador

    De acuerdo con el reporte preliminar entregado por las autoridades en el lugar de los hechos, la magnitud del choque fue letal.

    La gravedad del impacto contra un camión impidió cualquier maniobra de primeros auxilios o rescate por parte de los equipos de emergencia que llegaron al sitio para atender la situación. Actualmente, la zona se encuentra acordonada.

    Kilométricas filas y conductores atrapados

    Como consecuencia directa de esta tragedia, el tránsito ha sido suspendido de manera indefinida en ambos sentidos de la carretera.

    Esta medida obligatoria ha desencadenado un monumental colapso vial. Cientos de automóviles particulares, motocicletas y vehículos de carga pesada se encuentran completamente detenidos, formando una extensa y angustiosa fila a lo largo de la montaña.

    Los conductores permanecen atrapados a la espera de la reapertura de la vía, la cual solo será habilitada una vez que los entes competentes finalicen las complejas labores de inspección judicial y la respectiva remoción del camión involucrado.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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