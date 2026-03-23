Resumen: La víctima, oriunda de la región de Urabá, contaba con una trayectoria deportiva destacada. Tras haber militado en varios equipos de Colombia y haber tenido un paso por el fútbol español. Al momento del ataque, el joven vestía buzo y sudadera negra, pero se encontraba sin calzado, el cual fue hallado metros después

Tragedia en la 90: Exfutbolista de ligas europeas fue asesinado tras riña en discoteca de Laureles

Minuto30.com .- Una noche de fiesta terminó en tragedia en el occidente de Medellín. En la madrugada de este lunes, un joven de 22 años, identificado como un exfutbolista con pasado en la tercera división de España, fue asesinado a tiros en plena calle del sector de Laureles. En el mismo hecho, una mujer de 37 años resultó herida por una bala perdida.

Riña y persecución: El origen del ataque

Los hechos se desencadenaron en la calle 44 con carrera 89, occidente de Medellín. Según versiones de testigos, la víctima llegó al lugar acompañado de otros cinco jóvenes. Al interior de una discoteca, se habría originado una fuerte riña con otro grupo de personas, lo que obligó al personal de seguridad a evacuar a todos los involucrados.

Sin embargo, la disputa continuó en el exterior. La víctima fue perseguida por varios sujetos hasta que un hombre que vestía un buzo negro con capucha lo alcanzó. En medio de la persecución, el joven cayó al pavimento, momento que el agresor aprovechó para dispararle a quemarropa antes de huir, presuntamente, en un vehículo que lo esperaba.

Perfil de la víctima: Un sueño truncado hacia Europa

La víctima, oriunda de la región de Urabá, contaba con una trayectoria deportiva destacada. Tras haber militado en varios equipos de Colombia y haber tenido un paso por el fútbol español, se encontraba actualmente sin contrato, pero con un futuro prometedor: la próxima semana viajaría para vincularse con un nuevo equipo en Europa.

Al momento del ataque, el joven vestía buzo y sudadera negra, pero se encontraba sin calzado, el cual fue hallado metros después. En la escena del crimen habían elementos que denotan la violencia del forcejeo:

Un par de tenis Nike (blanco con azul claro), al parecer de la víctima.

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Un zapato de lujo marca Louis Vuitton, color negro.

Una vainilla de proyectil 9mm.

Saldo de la agresión y estado de la herida

El exfutbolista recibió impactos de bala en cuello y espalda, además de presentar laceraciones en el rostro y rodillas producto de la caída. Fue trasladado de urgencia a un entro hospitalario del sector, pero llegó sin signos vitales.

Por su parte, la mujer de 37 años, quien se encontraba en el sitio y al parecer no tenía relación con la riña, recibió un impacto en el hombro derecho. Fue atendida en centro hospitalario y se reporta en estado estable.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado capturas.