Tragedia en Itagüí: polizón muere aplastada tras ocultarse bajo la carga de un camión

Resumen: La víctima se habría subido al vehículo de carga sin autorización del conductor. El CTI de la Fiscalía asumió la inspección técnica del cuerpo.

Minuto30.com .- Una tragedia se registró en el municipio de Itagüí, en el sur del Valle de Aburrá, luego de que un ciudadano perdiera la vida al quedar atrapado bajo un cargamento pesado en la plataforma de un vehículo de carga. La emergencia fue atendida a la altura de la carrera 55B con calle 72A.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el hombre habría ingresado de forma clandestina al automotor sin el consentimiento del conductor, ocultándose debajo de la carpa para transportarse.

El vehículo transportaba varios rollos de varilla corrugada de alto tonelaje.

Presuntamente, durante el desplazamiento del camión por la malla vial, la pesada estructura de acero se desestabilizó y se movió sobre la plataforma, cayendo directamente sobre la persona y causándole la muerte de manera inmediata.

Maniobras de rescate

Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí se trasladaron rápidamente al punto para intentar maniobras de rescate; sin embargo, al llegar al sitio confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales debido al aplastamiento.

La escena fue asegurada por las autoridades locales a la espera del personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, encargado de realizar los actos urgentes, la inspección técnica al cadáver y las indagaciones correspondientes para esclarecer los hechos e identificar plenamente a la persona fallecida.