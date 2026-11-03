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Tragedia en Enciso: murió un bebé de dos años tras sufrir fuerte caída provocada presuntamente por un perro

Autoridades tratan de esclarecer si el lamentable hecho fue un accidente

Publicado por: SoloDuque

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Foto de archivo.
Tragedia en Enciso: murió un bebé de dos años tras sufrir fuerte caída provocada presuntamente por un perro

Resumen: Un bebé de dos años falleció en Medellín tras sufrir graves lesiones en la cabeza al ser derribado por un perro en el barrio Enciso.

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Minuto30.com .- Un hecho enluta a la comunidad del barrio Enciso, en la comuna 8 de Medellín, tras confirmarse el fallecimiento de un menor de dos años de edad que permanecía bajo pronóstico reservado en un centro asistencial, luego de haber sufrido un fuerte golpe en la cabeza al ser derribado accidentalmente por un perro.

El accidente en el barrio Enciso

De acuerdo con el reporte preliminar y versiones de testigos, los hechos ocurrieron hacia las 5:00 de la tarde del pasado 29 de octubre. El niño se encontraba en el sector cuando un perro lo empujó de manera imprevista, provocando que cayera de espaldas e impactara violentamente contra el suelo.

Momentos después del golpe, el bebé presentó problemas para respirar, se atragantó y empezó a convulsionar, por lo que sus familiares lo auxiliaron de inmediato para trasladarlo a un centro asistencial.

Lesiones severas y atención médica

El menor fue ingresado de urgencia a las instalaciones de un hospital de Medellín, donde el personal médico constató la gravedad del trauma.

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En la valoración inicial, los galenos identificaron un hematoma en la región frontal y laceraciones en la región parietal. Debido a la complejidad de las heridas y la inflamación craneal, el pequeño debió ser sometido a procedimientos quirúrgicos y curaciones especializadas.

A pesar de los esfuerzos de los médicos en la unidad de cuidados intensivos para estabilizarlo, el menor no logró sobreponerse a las secuelas del trauma y su deceso se registró el lunes 2 de noviembre.

El caso quedó en conocimiento de las autoridades competentes para las diligencias forenses correspondientes.

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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