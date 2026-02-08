Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
    Tragedia en el Soterrado de Parques del Río: ciclista murió tras quedar atrapado entre vehículos

    Este accidente revive el debate sobre la prohibición de bicicletas en vías rápidas

    Publicado por: SoloDuque

    Ingreso al Soterrado, sentido Norte Sur
    Ingreso al Soterrado, sentido Norte Sur. Foto archivo Minuto30
    Según versiones de conductores que transitaban por el sector al momento del siniestro, el ciclista habría intentado maniobrar en medio del tráfico denso que se presentaba en el soterrado

    Minuto30.com .- Un domingo de caos y dolor se vivió en la Autopista Sur de Medellín. Durante casi dos horas, el soterrado de Parques del Río permaneció completamente cerrado en sentido Norte-Sur tras un siniestro vial que le costó la vida a un ciclista. El incidente, ocurrido en la tarde de este 8 de febrero de 2026, provocó un colapso en las principales arterias del occidente de la ciudad.

    El reporte oficial de la Secretaría de Movilidad se registró inicialmente a las 2:30 p. m. en la Carrera 63 con Calle 38, justo en el carril #4 del interior del túnel.

    El ciclista se habría metido entre los carros, pese a la prohibición de circular vehículos de baja velocidad

    “Se metió entre los carros”: El fatal desenlace

    Según versiones de conductores que transitaban por el sector al momento del siniestro, el ciclista habría intentado maniobrar en medio del tráfico denso que se presentaba en el soterrado. “Al parecer el accidente lo protagonizó un ciclista que se metió entre los carros y… ahí quedó”, relató un testigo en las redes sociales.

    La víctima, cuya identidad aún no ha sido revelada, recibió el impacto de un vehículo perdiendo la vida de manera instantánea sobre el asfalto. La complejidad de la escena obligó a las autoridades a realizar un cierre total a la altura de La Macarena para las labores judiciales de Inspección Técnica a cadáver.

    Casi dos horas de parálisis en la Autopista Sur

    La movilidad de Medellín se vio severamente impactada. El cierre del soterrado generó un efecto dominó que afectó, sobre todo en la Vía al Mar; la entrada desde el occidente del departamento quedó bloqueada por el represamiento de vehículos.

    Así se vio el ingreso desde el occidente del Departamento hacia Medellín, en el sector de la 80, en el puente que lleva hacia Los Colores a eso de las 4 de la tarde

    Avenida San Juan y Av. Bolivariana, también se vieron afectadas ante el desvío masivo de conductores.

    poco antes de las 4 de la tarde el paso fue habilitado nuevamente. Sin embargo, los remanentes del trancón se mantuvieron durante un buen rato, afectando a cientos de viajeros que regresaban a sus hogares tras el fin de semana.

    El peligro latente en los soterrados

    Este accidente revive el debate sobre la prohibición de bicicletas en vías rápidas. Es importante anotar que el soterrado cuenta con señalización que restringe el paso a vehículos de baja velocidad.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


