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Resumen: Arturo “Lobito” Torres, boxeador mexicano de 26 años, falleció después de sufrir una emergencia durante una pelea disputada en Mexicali, Baja California. El pugilista fue trasladado a un hospital, donde los médicos detectaron un coágulo cerebral y lo sometieron a una cirugía. Permaneció varios días en coma inducido, mientras familiares y allegados esperaban una evolución favorable. La Liga de Boxeo Amateur de Mexicali anunció además una función a beneficio para apoyar a su familia con los gastos médicos.

¡Tragedia en el ring! Murió boxeador mexicano tras desplomarse durante una pelea

El mundo del boxeo mexicano recibió la noticia del fallecimiento de Arturo “Lobito” Torres, un deportista de 26 años que sufrió una grave emergencia médica durante una pelea disputada en Mexicali, Baja California.

El episodio ocurrió el pasado 19 de septiembre, cuando Torres se enfrentaba a Gilberto “Torito” García. El combate avanzaba por el séptimo asalto cuando el árbitro decidió detener la pelea ante las condiciones en las que se encontraba el pugilista.

La situación cambió por completo segundos después de que se decretara el final del enfrentamiento. Torres perdió el conocimiento sobre el cuadrilátero y comenzó a convulsionar, por lo que el personal médico tuvo que intervenir de inmediato.

De acuerdo con la información conocida, el boxeador fue llevado de urgencia a un centro asistencial, donde los médicos detectaron un coágulo cerebral que requería atención inmediata.

La pelea terminó antes de la emergencia

El enfrentamiento entre Torres y García tuvo que ser detenido cuando transcurrían 2 minutos y 31 segundos del séptimo asalto. El árbitro Jaime Ortiz tomó la decisión de ponerle fin al combate al considerar que el boxeador estaba recibiendo un castigo excesivo.

La esquina de Torres también intervino para detener la pelea. Su padre, quien hacía parte de su equipo, lanzó la toalla como señal de que el combate debía terminar.

Con esa decisión se decretó el nocaut técnico. Sin embargo, poco después se presentó la emergencia que obligó a suspender cualquier celebración relacionada con el resultado de la pelea.

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Mientras el equipo de García se encontraba festejando el triunfo, Torres se desplomó y quienes estaban cerca de él acudieron para auxiliarlo. El personal médico ingresó al ring y comenzó a brindarle atención antes de que fuera trasladado a un hospital.

Fue sometido a una cirugía

Tras su llegada al Hospital General de Mexicali, la situación del deportista requirió una intervención médica. Los especialistas identificaron el coágulo cerebral y Torres fue sometido a una cirugía.

Posteriormente permaneció en coma inducido durante varios días, mientras sus familiares, amigos, compañeros y personas cercanas al boxeo seguían pendientes de su evolución.

Durante ese periodo se mantuvo la expectativa por una posible recuperación del pugilista, quien había sido trasladado al centro asistencial después de quedar inconsciente durante la pelea.

Sin embargo, pese a la atención médica recibida, finalmente se confirmó su fallecimiento.

La noticia generó reacciones entre personas vinculadas al boxeo y allegados al deportista, quienes habían acompañado a su familia durante los días en los que permaneció hospitalizado.

Prepararon ayuda para su familia

Tras conocerse la muerte de Torres, también se informó sobre una iniciativa para apoyar económicamente a sus familiares. La Liga de Boxeo Amateur de Mexicali organizó una función a beneficio con el propósito de contribuir a cubrir los gastos médicos derivados de la emergencia.

Además, familiares y allegados reciben acompañamiento psicológico después de los acontecimientos que comenzaron con la pelea del 19 de septiembre.

La muerte de Arturo “Lobito” Torres cierra de manera trágica un episodio que comenzó dentro de un cuadrilátero y que terminó con una emergencia médica que requirió intervención hospitalaria, cirugía y varios días de atención especializada.