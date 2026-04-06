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    Tragedia en El Poblado: Joven mujer muere tras lanzarse a una piscina en medio de una fiesta

    La joven saltó al agua y minutos después se quedó inmóvil ¿qué le pasó?

    Publicado por: SoloDuque

    [Video] ¡Doloroso! Un jovencito murió cuando estaba en una piscina en Medellín
    Foto de Archivo para ilustrar la nota
    Tragedia en El Poblado: Joven mujer muere tras lanzarse a una piscina en medio de una fiesta

    Resumen: la joven, quien vestía un traje de baño negro, saltó de imprevisto a la piscina. Minutos después, sus acompañantes notaron que había dejado de moverse en el agua

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Una madrugada de diversión terminó en fatalidad en el sur de Medellín. Hacia las 6:06 a. m. del domingo 5 de abril, las autoridades fueron alertadas de una mujer inconsciente al interior de una piscina en una unidad de El Poblado.

    A pesar de los esfuerzos de los asistentes y del personal médico que llegó al sitio, la joven, de entre 20 y 25 años, perdió la vida en el lugar de los hechos.

    ¿Saltó sin pensar?

    De acuerdo con testigos, un grupo de personas se encontraba departiendo en el lugar donde se hospeda un ciudadano extranjero quien estaría en el lugar al parecer desde hace una semana. Los asistentes habrían estado ingiriendo licor y no se descarta que haya habido consumo de estupefacientes.

    Cuentan que la joven, quien vestía un traje de baño negro, saltó de imprevisto a la piscina. Minutos después, sus acompañantes notaron que había dejado de moverse en el agua. De inmediato procedieron a auxiliarla y llamaron a la línea de emergencias 123.

    Según versiones extraoficiales, la joven estaba en el lugar con un grupo de amigos visitando a un extranjero

    Maniobras de reanimación fallidas

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    Pese a los esfuerzos por parte de las autoridades y personal de emergencia, la mujer falleció al parecer por ahogamiento.

    Investigación en curso

    Tras la inspección técnica del cadáver en el lugar, el cadáver fue trasladado a Medicina Legal para determinar lo que causó que la joven no pudiera salir del agua por sus propios medios.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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