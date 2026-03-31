Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    TRAGEDIA EN BELLO: Hallan a un bebé recién nacido, sin vida, en una acera

    El cuerpo del pequeño fue trasladado a la sede de Medicina Legal

    Publicado por: SoloDuque

    Policía de Bogotá investiga un atentado sicarial que dejó a un hombre herido
    Foto: Archivo
    TRAGEDIA EN BELLO: Hallan a un bebé recién nacido, sin vida, en una acera

    Resumen: El cuerpo del pequeño fue trasladado a la sede de Medicina Legal para determinar las causas exactas de su fallecimiento y si el deceso ocurrió en el lugar del hallazgo o de manera previa.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Una mañana triste sacude al municipio de Bello. Lo que inició como una jornada habitual de martes se transformó en una escena de profunda tristeza cuando, a las 7:00 de la mañana de este 31 de marzo, la comunidad del sector de Cabañitas alertó a las autoridades sobre un hallazgo desgarrador.

    Detalles del hallazgo en la carrera 57

    El suceso se registró específicamente en la carrera 57 con calle 26. Según las primeras informaciones recolectadas por Minuto30, residentes de la zona notaron un elemento sospechoso en la vía pública. Al acercarse, descubrieron el cuerpo sin vida de un bebé recién nacido de sexo masculino.

    Intervención de las autoridades

    Tras el reporte ciudadano, uniformados de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá llegaron de inmediato al lugar para acordonar la zona. Posteriormente, unidades de criminalística hicieron presencia para adelantar las labores de inspección técnica al cadáver y la recolección de material probatorio.

    Investigación en curso

    Las autoridades pertinentes han iniciado una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias que rodearon este hecho y determinar la identidad de los responsables.

    El cuerpo del pequeño fue trasladado a la sede de Medicina Legal para determinar las causas exactas de su fallecimiento y si el deceso ocurrió en el lugar del hallazgo o de manera previa.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.