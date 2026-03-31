Resumen: El cuerpo del pequeño fue trasladado a la sede de Medicina Legal para determinar las causas exactas de su fallecimiento y si el deceso ocurrió en el lugar del hallazgo o de manera previa.

TRAGEDIA EN BELLO: Hallan a un bebé recién nacido, sin vida, en una acera

Minuto30.com .- Una mañana triste sacude al municipio de Bello. Lo que inició como una jornada habitual de martes se transformó en una escena de profunda tristeza cuando, a las 7:00 de la mañana de este 31 de marzo, la comunidad del sector de Cabañitas alertó a las autoridades sobre un hallazgo desgarrador.

Detalles del hallazgo en la carrera 57

El suceso se registró específicamente en la carrera 57 con calle 26. Según las primeras informaciones recolectadas por Minuto30, residentes de la zona notaron un elemento sospechoso en la vía pública. Al acercarse, descubrieron el cuerpo sin vida de un bebé recién nacido de sexo masculino.

Intervención de las autoridades

Tras el reporte ciudadano, uniformados de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá llegaron de inmediato al lugar para acordonar la zona. Posteriormente, unidades de criminalística hicieron presencia para adelantar las labores de inspección técnica al cadáver y la recolección de material probatorio.

Investigación en curso

Las autoridades pertinentes han iniciado una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias que rodearon este hecho y determinar la identidad de los responsables.

El cuerpo del pequeño fue trasladado a la sede de Medicina Legal para determinar las causas exactas de su fallecimiento y si el deceso ocurrió en el lugar del hallazgo o de manera previa.