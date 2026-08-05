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    Tragedia en el Occidente antioqueño: rescatan cuerpo de joven trabajador que cayó al río Cauca

    Por circunstancias que en este momento son evaluadas por las autoridades, Santiago cayó desde la estructura de la obra directamente al cauce del río Cauca

    Publicado por: SoloDuque

    trabajador cayo al rio cauca
    Tragedia en el Occidente antioqueño: rescatan cuerpo de joven trabajador que cayó al río Cauca

    Resumen: Por circunstancias que en este momento son evaluadas por las autoridades, Santiago cayó desde la estructura de la obra directamente al cauce del río Cauca

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    Minuto30.com .- Un lamentable accidente laboral enluta a la subregión del Occidente antioqueño. Organismos de socorro confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Santiago Briceño, un joven trabajador de 22 años que cayó a las aguas del río Cauca mientras cumplía con sus labores en una obra de infraestructura.

    Caída durante las obras del puente La Angelina

    El trágico incidente tuvo lugar mientras el joven se encontraba trabajando en la construcción del puente La Angelina, un proyecto de conexión vial ubicado entre los municipios de Liborina y Buriticá.

    Por circunstancias que en este momento son evaluadas por las autoridades, Briceño cayó desde la estructura de la obra directamente al cauce del río Cauca, siendo arrastrado por la corriente y desapareciendo rápidamente ante la mirada de sus compañeros de trabajo, lo que desató momentos de profunda angustia.

    Operativo de rescate y desenlace fatal

    De manera inmediata, se activaron los protocolos de emergencia y se inició un exhaustivo operativo de búsqueda en la zona para intentar localizar al joven con vida. Las labores de rescate incluyeron las siguientes acciones:

    Despliegue de socorristas: Participación activa del cuerpo de Bomberos del municipio de Liborina, apoyado por otros organismos de socorro de la región.

    Búsqueda fluvial: Los rescatistas recorrieron exhaustivamente el afluente a bordo de dos embarcaciones, peinando el área donde el trabajador fue visto por última vez.

    Recuperación del cuerpo: Tras varias horas de intensa búsqueda, los equipos de emergencia confirmaron la lamentable noticia del hallazgo y recuperación del cuerpo sin vida de Santiago.

    Investigaciones en curso

    El cuerpo del joven fue trasladado por las autoridades competentes, quienes ya iniciaron las investigaciones formales del caso. El objetivo de las indagaciones es esclarecer las causas exactas de la caída y determinar las condiciones de seguridad industrial en las que se desarrollaban las labores sobre la infraestructura del puente.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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