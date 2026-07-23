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    Tragedia en Barranquilla: mujer de 30 años murió durante una cirugía estética y su familia exige respuestas

    La mujer deja huérfanos a dos menores, de 7 y 12 años y viudo a su esposo: una familia destrozada por una cirugía múltiple

    Publicado por: SoloDuque

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    Foto: Archivo/Redes Sociales
    Tragedia en Barranquilla: mujer de 30 años murió durante una cirugía estética y su familia exige respuestas

    Resumen: Sara Milena Echeverría sufrió un presunto paro cardiorrespiratorio en pleno procedimiento. Su esposo denunció demoras en la entrega de información médica tras haber pagado más de 65 millones de pesos por la intervención.

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    Minuto30.com .- Las autoridades sanitarias y judiciales investigan el lamentable fallecimiento de Sara Milena Echeverría Alcendra, una mujer de 30 años que perdió la vida este miércoles 22 de julio mientras se encontraba en el quirófano de una clínica estética de la ciudad.

    El trágico desenlace ha levantado serios cuestionamientos por parte de sus familiares, quienes exigen claridad absoluta sobre los protocolos médicos aplicados durante la emergencia.

    Preparación, altos costos y el fatal desenlace

    Carlos Hernández, esposo de la víctima, relató el doloroso proceso que hoy enluta a su hogar. Según su testimonio, Sara se había preparado durante meses con estricto acompañamiento médico, logrando bajar de peso para cumplir con las condiciones óptimas antes de ingresar a la sala de cirugía.

    Los detalles entregados por los allegados sobre el procedimiento revelan la magnitud de la intervención y las dudas sobre la atención:

    Procedimiento múltiple: La cirugía contratada incluía tres intervenciones simultáneas: una lipoescultura, un aumento de busto y la corrección clínica de una hernia abdominal.

    Inversión millonaria: El viudo aseguró que la familia canceló un valor superior a los 65 millones de pesos por el paquete quirúrgico.

    La emergencia: De acuerdo con la información preliminar entregada por la clínica, la paciente habría sufrido un repentino paro cardiorrespiratorio mientras era intervenida, perdiendo la vida en el lugar.

    Presuntas demoras: Hernández cuestionó duramente al personal médico por el tiempo prolongado que tardaron en salir a informarle sobre la verdadera gravedad de la situación y el posterior deceso de su esposa.

    En medio del dolor, el esposo de la víctima exigió justicia: «Era una excelente mujer, una excelente madre y mi primer amor. Me quitaron mi vida», expresó visiblemente afectado.

    Sara Echeverría dejó a dos hijos menores de edad, de 12 y 7 años. Mientras la familia tramita la entrega del cuerpo en Medicina Legal, las autoridades competentes han iniciado las indagaciones correspondientes para esclarecer si hubo alguna negligencia o mala praxis que desencadenara esta fatalidad.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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