Capturan en Medellín a estadounidense solicitado por extradición por tráfico de opioides y drogas sintéticas

En una operación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), fue capturado en el barrio Aranjuez de Medellín el ciudadano estadounidense Michel, quien es requerido por la justicia de su país por su presunta participación en una red trasnacional de narcotráfico.

El hombre es solicitado en extradición por tráfico de opioides por una Corte del Distrito del Sur de Florida.

Según el requerimiento, la organización se dedicaba a obtener y transportar sustancias como oxicodona e hidrocodona, analgésicos altamente adictivos que pueden causar graves daños al sistema nervioso y respiratorio.

De acuerdo con las investigaciones, las drogas eran enviadas desde distintos aeropuertos de Colombia en vuelos comerciales hacia Estados Unidos, donde eran distribuidas al menudeo o a través de la «Dark Web», un espacio de internet utilizado para actividades ilícitas.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó el éxito de la operación como resultado de la colaboración internacional. “Medellín ya tenemos Interpol, es la primera ciudad no capital del mundo que tiene sede Interpol, o sea, los perseguimos acá y a donde sea. Estamos trabajando de la mano con el gobierno de los Estados Unidos, con agencias como ICE, como HSI, como el FBI y con la DEA, y con todos ellos vamos a seguir dando también resultados”, aseguró el mandatario local.

