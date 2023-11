Trae Young dice no estar obsesionado por romper en México el récord de Doncic

in

Ciudad de México, 8 nov (EFE).- Trae Young, base de los Atlanta Hawks, aseguró este miércoles que no está obsesionado en romper el récord de puntos en un partido en México, de 41 puntos, que le pertenece al esloveno Luka Doncic, de los Dallas Mavericks, desde 2019.

"No me comparo con nadie. Sólo pienso en salir a la cancha, jugar duro, dar espectáculo y ganar", explicó cuando fue cuestionado por la posibilidad de quebrar la marca del ex base del Real Madrid.

Young y Doncic tiene una historia que los vincula desde el inicio de sus carreras en la NBA. En el Draft de 2018, Luka fue seleccionado en la tercera posición por los Hawks, que enseguida lo intercambiaron a Atlanta por Trae.

Tras ello, ambas estrellas de la liga son comparadas constantemente y su rivalidad podría tener otro capítulo este jueves, si Young anota más de 41 puntos en el primer partido de Atlanta en México, en donde se medirá al Orlando Magic.

Trae, dos veces seleccionado al Juego de las Estrellas, afirmó que a los jugadores de la NBA le benefician los partidos internacionales en la NBA, como el que jugará este jueves en la Arena Ciudad de México ante Orlando.

"Los partidos internacionales son importantes no solo para los fans, sino para nosotros como jugadores porque podemos experimentar un país nuevo, conocer a nuevas personas y experimentar una cultura diferente. Es una bendición cada vez que salimos a jugar fuera de Estados Unidos o Canadá. Estoy honrado de estar en México".

Los Hawks y el Magic disputarán el encuentro número 32 de la NBA en México, el país que más ha acogido partidos de la liga del mejor baloncesto del mundo fuera de Estados Unidos y Canadá, que tienen equipos en la competición.

Young y los Hawks debutarán en un duelo en México ante un Magic que visitará la nación por cuarta vez, a tres de igualar a los San Antonio Spurs y a los Dallas Mavericks como los que más veces han jugado en el país latinoamericanos.

"Todo el mundo está emocionado por jugar este partido. Es un partido internacional, solo hay unos pocos de ellos cada año. Es un honor que podamos representar a nuestro equipo en la Ciudad de México. Va a ser divertido", sentenció el miembro del mejor equipos de novatos de la campaña 2018-2019.

Por: EFE