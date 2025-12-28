Menú Últimas noticias
    Tractocamión perdió el control y se fue contra viviendas en Titiribí: Varias casas dañadas y la gente asustada

    El reporte de apoyo del Cuerpo de Bomberos de Amagá señaló que no se registraron traslados a centros asistenciales

    Publicado por: SoloDuque

    El pesado vehículo habría perdido el control por causas que aún son materia de investigación. Foto: Cortesía
    Resumen: Las causas del accidente son materia de investigación. No se descarta una falla mecánica o un posible microsueño del conductor, factores recurrentes en este tipo de siniestros nocturnos.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Un estruendo ensordecedor interrumpió el sueño de los habitantes del sector Puerto Escondido, en jurisdicción de Titiribí, durante la madrugada de este domingo 28 de diciembre. Un tractocamión que transitaba por la vía que conduce al Suroeste antioqueño perdió el control, se volcó y terminó estrellándose violentamente contra varias viviendas de la zona.

    El impacto fue de tal magnitud que las familias, despertadas por la sacudida y el ruido del metal contra las estructuras, salieron corriendo a las calles en medio de la oscuridad, temiendo que sus hogares colapsaran.

    El pesado vehículo habría perdido el control por causas que aún son materia de investigación. Foto: Cortesía

    Daños estructurales y atención de emergencia

    Al sitio acudieron rápidamente unidades de la Policía Nacional y personal de la Concesionaria Vial del Pacífico. Varias casas resultaron con afectaciones considerables en sus fachadas y muros de carga, lo que representa pérdidas materiales de gran cuantía para los residentes de este corredor vial.

    Aunque versiones preliminares en el lugar indicaron la presencia de personas heridas atendidas por organismos de socorro, el reporte de apoyo del Cuerpo de Bomberos de Amagá —quienes estuvieron atentos a la situación— señaló que, por fortuna, no se registraron traslados a centros asistenciales.

    El pesado vehículo habría perdido el control por causas que aún son materia de investigación. Foto: Cortesía

    Restricción en la movilidad

    Debido a la posición en la que quedó el pesado vehículo y las labores de evaluación de daños en las viviendas, la movilidad en la vía Medellín – Suroeste presenta restricciones intermitentes. Las autoridades recomiendan a los viajeros tener paciencia y conducir con precaución, ya que las maniobras de retiro del tractocamión podrían tardar varias horas.

    Las causas del accidente son materia de investigación. No se descarta una falla mecánica o un posible microsueño del conductor, factores recurrentes en este tipo de siniestros nocturnos.

    el pesado vehículo habría perdido el control por causas que aún son materia de investigación

    Un tractocamión fuera de control terminó estrellándose violentamente contra varias viviendas. Foto: Cortesía

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


