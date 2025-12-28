El pesado vehículo habría perdido el control por causas que aún son materia de investigación. Foto: Cortesía

Tractocamión perdió el control y se fue contra viviendas en Titiribí: Varias casas dañadas y la gente asustada

Minuto30.com .- Un estruendo ensordecedor interrumpió el sueño de los habitantes del sector Puerto Escondido, en jurisdicción de Titiribí, durante la madrugada de este domingo 28 de diciembre. Un tractocamión que transitaba por la vía que conduce al Suroeste antioqueño perdió el control, se volcó y terminó estrellándose violentamente contra varias viviendas de la zona.

El impacto fue de tal magnitud que las familias, despertadas por la sacudida y el ruido del metal contra las estructuras, salieron corriendo a las calles en medio de la oscuridad, temiendo que sus hogares colapsaran.

Daños estructurales y atención de emergencia

Al sitio acudieron rápidamente unidades de la Policía Nacional y personal de la Concesionaria Vial del Pacífico. Varias casas resultaron con afectaciones considerables en sus fachadas y muros de carga, lo que representa pérdidas materiales de gran cuantía para los residentes de este corredor vial.

Aunque versiones preliminares en el lugar indicaron la presencia de personas heridas atendidas por organismos de socorro, el reporte de apoyo del Cuerpo de Bomberos de Amagá —quienes estuvieron atentos a la situación— señaló que, por fortuna, no se registraron traslados a centros asistenciales.

Restricción en la movilidad

Debido a la posición en la que quedó el pesado vehículo y las labores de evaluación de daños en las viviendas, la movilidad en la vía Medellín – Suroeste presenta restricciones intermitentes. Las autoridades recomiendan a los viajeros tener paciencia y conducir con precaución, ya que las maniobras de retiro del tractocamión podrían tardar varias horas.

Las causas del accidente son materia de investigación. No se descarta una falla mecánica o un posible microsueño del conductor, factores recurrentes en este tipo de siniestros nocturnos.

