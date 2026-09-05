Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
Pico y Placa Medellín Sabado:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos y Videos

    Trabajo social de profesor con jóvenes habría motivado su homicidio por parte del «Tren de Aragua» en Bogotá

    El cuerpo del profesor fue desmembrado, introducido en una maleta y abandonado en el sector de El Tintal.

    Publicado por: SoloDuque

    Trabajo social de profesor con jóvenes habría motivado su homicidio por parte del «Tren de Aragua» en Bogotá

    Resumen: Las actividades deportivas que el profesor Kevin Santiago Ángel promovía con jóvenes de la localidad de Kennedy, en Bogotá, para prevenir el consumo de estupefacientes

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Las actividades deportivas que el profesor Kevin Santiago Ángel promovía con jóvenes de la localidad de Kennedy, en Bogotá, para prevenir el consumo de estupefacientes, habrían interferido con los intereses criminales del ‘Tren de Aragua’ en esta zona de la ciudad, relacionados con el tráfico de sustancias ilícita y el cobro de extorsiones.

    La investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación permitió identificar y judicializar a ocho ciudadanos venezolanos, presuntos integrantes de ese grupo delictivo, que estarían implicados en el homicidio del docente, ocurrido entre el 20 y el 22 de mayo de 2026. De acuerdo con las evidencias recopiladas, la víctima fue retenida y sometida a actos de tortura en un inmueble del suroccidente de Bogotá, donde posteriormente fue asesinada. Su cuerpo fue desmenbrado, introducido en una maleta y abandonado en el sector de El Tintal.

    Más de 80 actividades de policía judicial, algunas de ellas con apoyo de la agencia estadounidense DEA, permitieron conocer que el ataque estaría relacionado con el liderazgo que ejercía el profesor en la comunidad.

    Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

    asesinos profesor bogota

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir
    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.