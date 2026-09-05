Resumen: Las actividades deportivas que el profesor Kevin Santiago Ángel promovía con jóvenes de la localidad de Kennedy, en Bogotá, para prevenir el consumo de estupefacientes

Trabajo social de profesor con jóvenes habría motivado su homicidio por parte del «Tren de Aragua» en Bogotá

Las actividades deportivas que el profesor Kevin Santiago Ángel promovía con jóvenes de la localidad de Kennedy, en Bogotá, para prevenir el consumo de estupefacientes, habrían interferido con los intereses criminales del ‘Tren de Aragua’ en esta zona de la ciudad, relacionados con el tráfico de sustancias ilícita y el cobro de extorsiones.

La investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación permitió identificar y judicializar a ocho ciudadanos venezolanos, presuntos integrantes de ese grupo delictivo, que estarían implicados en el homicidio del docente, ocurrido entre el 20 y el 22 de mayo de 2026. De acuerdo con las evidencias recopiladas, la víctima fue retenida y sometida a actos de tortura en un inmueble del suroccidente de Bogotá, donde posteriormente fue asesinada. Su cuerpo fue desmenbrado, introducido en una maleta y abandonado en el sector de El Tintal.

Más de 80 actividades de policía judicial, algunas de ellas con apoyo de la agencia estadounidense DEA, permitieron conocer que el ataque estaría relacionado con el liderazgo que ejercía el profesor en la comunidad.