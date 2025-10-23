¡Trabajo 24/7! Metro de Medellín acelera la estabilización del terreno para restablecer la Línea A

Resumen: l Metro de Medellín mantiene la operación ininterrumpida para superar la contingencia en la vía férrea de la Línea A, con equipos trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana
Minuto30.com .- El Metro de Medellín mantiene la operación ininterrumpida para superar la contingencia en la vía férrea de la Línea A, con equipos trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana. La meta es clara: restablecer el servicio lo más pronto posible, a pesar de las condiciones climáticas que han dificultado las labores.
Estabilización del terreno, Prioridad absoluta:
Según el reporte oficial, los trabajos se concentran en dos frentes clave:
- La estabilización del terreno en la zona afectada.
- La instalación intensiva de material para subsanar la falla.
El Gerente General del Metro, Tomás Elejalde, ha estado monitoreando de cerca y describiendo los avances en el sitio.
Avances Críticos en Ingeniería:
En las últimas horas, se han vertido cantidades significativas de material técnico para asegurar la estructura:
- Se han vaciado 18 metros cúbicos de roca y 18 metros cúbicos de bolsacreto para realizar el llenado técnico de la oquedad que se formó bajo la vía.
- Además, se han descargado 30 ‘jumbo bags’, de una tonelada cada una, en la pantalla del Río Medellín. Esta acción es fundamental para la contención y protección de la estructura frente al río.
El Metro agradece la paciencia de los usuarios y reitera su compromiso con el esfuerzo continuo para volver a la normalidad en el menor tiempo posible.
