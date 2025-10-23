Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: l Metro de Medellín mantiene la operación ininterrumpida para superar la contingencia en la vía férrea de la Línea A, con equipos trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana

¡Trabajo 24/7! Metro de Medellín acelera la estabilización del terreno para restablecer la Línea A

Minuto30.com .- El Metro de Medellín mantiene la operación ininterrumpida para superar la contingencia en la vía férrea de la Línea A, con equipos trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana. La meta es clara: restablecer el servicio lo más pronto posible, a pesar de las condiciones climáticas que han dificultado las labores.

Estabilización del terreno, Prioridad absoluta:

Según el reporte oficial, los trabajos se concentran en dos frentes clave:

La estabilización del terreno en la zona afectada. La instalación intensiva de material para subsanar la falla.

El Gerente General del Metro, Tomás Elejalde, ha estado monitoreando de cerca y describiendo los avances en el sitio.

Avances Críticos en Ingeniería:

En las últimas horas, se han vertido cantidades significativas de material técnico para asegurar la estructura:

Se han vaciado 18 metros cúbicos de roca y 18 metros cúbicos de bolsacreto para realizar el llenado técnico de la oquedad que se formó bajo la vía.

y para realizar el llenado técnico de la oquedad que se formó bajo la vía. Además, se han descargado 30 ‘jumbo bags’, de una tonelada cada una, en la pantalla del Río Medellín. Esta acción es fundamental para la contención y protección de la estructura frente al río.

El Metro agradece la paciencia de los usuarios y reitera su compromiso con el esfuerzo continuo para volver a la normalidad en el menor tiempo posible.

