Víctimas de la Sierra Nevada preparan demanda contra curul de paz del hijo de alias ‘Jorge 40’

53 víctimas del conflicto de la Sierra Nevada de Santa Marta, y algunos candidatos a las curules de paz de esa zona del país, anunciaron que demandarán a la circunscripción número 12, en la cuál fue elegido Jorge Tovar, hijo del exjefe paramilitar alias Jorge 40.

La demanda, que será presentada ante el Consejo nacional Electoral, se basa en presuntas irregularidades cometidas por Tovar durante su candidatura. «Por compra de votos, por trasteo de votos. Se trajo la gente de zona bananera a votar. Se trajo a la gente de otros municipios a votar. Se hizo trasteo de votos», manifestó Eduar Álvarez, aspirante a una de estas curules.

Además, manifestó que la demanda no tiene nada que ver con que sea hijo de Jorge 40, sino que está relacionado con la manera en la que hizo su campaña política. “A él hay que cuestionarlo es por lo que hizo en la campaña. Esas denuncias deben llegar al Consejo Nacional Electoral. La vamos a presentar por lo menos 53 víctimas”, indicó.

Incluso, Álvarez manifestó que los candidatos a las curules no pueden hacer alianzas con candidatos a la Cámara y al Senado, lo que estaría haciendo Tovar.

«Había coaliciones explícitas entre ‘Yoyo’ Tovar y candidatos a la Cámara y eso estaba prohibido. Estaba prohibido comprar votos. Una comunidad que me estaba apoyando al final me dijo que no podía porque ‘Yoyo’ Tovar les estaba haciendo la vía”, expresó.

Alias «Jorge 40» es uno de los más sanguinarios jefes paramilitares de las AUC, y padre del candidato a la «curul de paz». https://t.co/APyqIdQW8Y — Minuto30.com (@minuto30com) March 14, 2022

