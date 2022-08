Una tortuga gigante mal herida ocasionó que se detuviera el tráfico en varias líneas del tren, generando retraso a quienes viajaban en ese momento en el transporte ferroviario.

La situación se presentó el lunes primero de agosto en el este de Inglaterra, y duró varias horas, según lo explicó Great Anglia, operador de los trenes.

«Debido a la presencia de animales en las vías en Harling Road (este), la línea está bloqueada y los trenes que pasan por esta estación pueden ser cancelados o retrasados», escribió la entidad a través de Twitter.

Mientras esperaba que dieran paso a los trenes, Diane Akers, una pasajera que iba en uno de los vagones detenidos, compartió una foto donde se observa el caparazón de la tortuga abierto, y tuiteó: «Hay una tortuga gigante en la línea que se dirige a Norwich. Sigue viva, pero herida».

La tortuga se encontraba en la línea que conduce de Cambridge y Norwich, y fue retirada por personal de la empresa de transportes:

«La gran tortuga herida ha sido retirada y todas las líneas están ahora reabiertas», dijo Greater Anglia.

La empresa también manifestó que la tortuga fue llevada por especialistas para someterla a un tratamiento que la recupere de las heridas.

@greateranglia there is a giant tortoise on the train line I am on the train to Norwich just past Harling it’s still alive but in a bad way pic.twitter.com/s5aHqB0LFz

— Diane Akers (@di_akers_) August 1, 2022