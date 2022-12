Solo en Colombia: Toro correteó a Policías en Bogotá

in

En video quedó registrado un hecho sorprendente en las calles de un barrio de Bogotá. Un toro correteó a unos policías en moto.

Los hechos ocurrieron en el barrio Carabelas de la localidad de Puente Aranda, según se aprecia en el clip que es viral en internet, el toro se escapó del vehículo en el que era transportado causando pánico a los habitantes del barrio residencial.

Ante el peligro que estaba causando el animal, uniformados llegaron a acordonar el espacio. Sin embargo, no fue de agrado para el toro y correteó a los policías.

El hecho no fue solo notorio para las personas que viven en el barrio, sino también para los perros que salieron a mirar desde las ventanas de sus hogares.

El video cuenta con más de 6 millones de reproducciones, más de 622.000 ‘me gusta’ y más de 5.000 comentarios en TikTok.

“El perro debe saberse el chisme completo”; “El policía explicándole a la mujer que ese es el único ganado que lo sigue”; “El toro/: ya no me gusta el color rojo ahora me gusta el verde”, fueron algunos de los comentarios que dejo el video en TikTok.

Más noticias de entretenimiento.