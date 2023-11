VIDEO. Tormenta Verde en la reforma a la salud

Un nuevo ingrediente se suma este miércoles al convulsionado trámite de la reforma a la Salud en la Cámara de Representantes, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo soltó la lengua y la emprendió contra los representantes del Partido Alianza Verde que han presentado muchos reparos a la iniciativa.

“Hoy escuchamos a la persona más importante de la oposición, alguien me dijo usted porqué le dice al pan, pan y al vino, vino, O uno es de oposición o es de gobierno, y quienes se dicen ahora que son independientes o de gobierno, lo único que han hecho es oposición todos los días, se salen de la Cámara, golpean permanentemente al Gobierno, en fin, creo que uno tiene que asumir la posición clara, está en oposición al Gobierno o está con el Gobierno, ese es un mensaje muy serio a todas las personas que digan y quieran estar con el Gobierno, uno no puede tener representación en el Gobierno, representación importante en Bogotá a través del Sena, importante en institutos como el Icetex y hacer oposición”, aseguró el Ministro Jaramillo.

Sigue al canal Política en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VZzWqlt3mFY3VpgTYk0q

Al parecer el mensaje tenía destinatarios específicos, el Partido Alianza Verde, en especial a las representantes Katherine Miranda y Cathy Juvinao, quienes se han destacado por sus permanentes ataques al Gobierno y su férrea postura en rechazo a la reforma a la salud.

Desde esta colectividad los representantes Martha Alfonso, ponente de la reforma, y Santiago Marín lamentaron las palabras del ministro, al asegurar que le añaden más ruido a las discusiones en la plenaria de la Cámara.

“Las declaraciones del Ministro son desafortunadas, por supuesto me ponen en una posición muiy incómoda porque yo defiendo esta reforma sin pedirle absolutamente nada a cambio al Gobierno, la defiendo por un compromiso con el pueblo colombiano, por la salud de la genete más humilde de este país, para que se superen brechas de inequidad, pero además hace declaraciones que afectan al partido aunque no fueron contra el partido y que, por supuesto, de ninguna manera puedo admitir”, explicó la ponente Martha Alfonso.

Por su parte el congresista caldense aseguró que muchos se hicieron elegir con el compromiso de acompañar las reformas y transformaciones del gobierno del cambio y han optado por apartarse, en muchos casos, de las iniciativas del Gobierno, lo que debe ser analizado desde todos los ángulos.

“No puede ser posible que ante debates nos echemos para atrás, todo lo contrario, no me he tomado un solo tinto con el director del Icetex para tener que apoyar una reforma, la he apoyado porque con mi equipo de trabajo la hemos estudiado y creemos que esta es una de las formas de dignificar este congreso, sacar una reforma que ayude a garantizar un derecho fundamental”, aseguró Santiago Marín.

Los copresidentes de la Alianza Verde, mediante comunicado, le respondieron al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, que es verdad que son partido de Gobierno, pero que en ningún caso esto convierte a los congresistas en moneda de cambio para votar los proyectos del Gobierno.

Más noticias de Política