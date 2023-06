¿Afectará a Colombia? Tormenta tropical Bret avanza a través del Mar Caribe

En la mañana de este viernes el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EE.UU. indicó, por medio de su cuenta de Twitter, que la tormenta tropical Bret se está alejando de las Islas de Barlovento y avanza a través del este del Mar Caribe.

La tormenta tropical Bret ya ingresó al Caribe por lo que se mantiene en alerta en La Guajira. Sin embargo, se prevé que no se presentaran afectaciones en la zona del archipiélago de San Andrés y Providencia.

Las autoridades también piden estar alerta en zonas costeras y marítimas de Puerto Bolívar, Barranquilla, Cartagena y el archipiélago de San Andrés y Providencia.

11 am AST – Tropical Storm #Bret is pulling away from the Windward Islands and moving across the eastern Caribbean Sea. Visit https://t.co/tW4KeGe9uJ for details. pic.twitter.com/SY9uVLEabu

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 23, 2023