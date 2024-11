Madrid, 25 ene (EFE).- Ilia Topuria (Halle, Alemania, 1997) rezuma confianza antes del combate que el próximo 17 de febrero en Anaheim (Estados Unidos) contra el australiano Alexander Volkanovski, en el que aspira a conquistar el título de campeón de la UFC.

Esta cita es la más relevante a corto plazo, pero en el horizonte España sueña con una pelea en 2024 contra el legendario Conor McGregor en el estadio Santiago Bernabéu. En palabras a EFE afirma que sería "el escenario perfecto" y cree que hay "un porcentaje súper alto" de que suceda.

Pregunta: ¿Cómo afronta un combate tan importante como este ante Alexander Volkanovski?

R: Lo afronto con muchísima responsabilidad. Lo he preparado súper duro, de una forma muy profesional. Y así lo sigo haciendo. Estamos listos y preparados para ir a recoger la medalla el 17 de febrero.

P: ¿Qué espera de su rival?

R: Lo que espero es que se presente, nada más.

P: Ha mostrado su intención de poner fin a todo en el primer asalto. ¿Visualiza el combate?. ¿Tiene en la cabeza cómo puede ser?

R: Lo visualizo una y otra vez y en todas las visualizaciones me veo como ganador en el primer asalto. Me he preparado por y para ello.

P: ¿Qué supone para usted ser el referente de las artes marciales mixtas en España?. ¿Cómo lleva el peso de algo así?

R: Llevo con muchísimo orgullo ser el representante de esta disciplina en España. Al mismo tiempo me siento súper agradecido por recibir tanto reconocimiento y tanto apoyo por parte de la gente que me sigue. Estoy seguro de que van a estar bien representados el 17 de febrero.

P: ¿Siente que está abriendo camino en España?

R: Sé que estoy abriendo camino en España para todos aquellos que se estén esforzando para llegar a la cima de este deporte y a la liga más importante, que es la UFC. Creo que van a tener las cosas un pelín más fácil de lo que yo las tuve en su día.

P: Se da por sentado que la UFC va a venir a España en 2024. ¿Un combate en el Santiago Bernabéu contra Conor McGregor sería el escenario ideal?

R: Sería el escenario perfecto, algo súper divertido. Me motiva pelear con Conor, sería algo súper divertido para todos los fanáticos. Va a ser una buena experiencia para todos.

P: ¿Qué porcentaje le da a día de hoy al hecho de que un combate como ese se pueda celebrar en España?

R: Un porcentaje súper alto. A estas alturas todo es posible. Yo estoy preparado para afrontar lo que la vida me quiera dar.

P: ¿Cree que en España la gente es consciente de lo complicado que es lo que está logrando?

R: Yo creo que son conscientes, si no lo fueran no habría tanto ruido. La gente está valorando todo el trabajo que se está haciendo. Siento muchísimo el cariño.

P: ¿Considera que puede haber cantera? ¿Cómo se convence a los padres para que se quiten algunos prejuicios vinculados a su disciplina y que animen a sus hijos a practicarla?

R: ¿Crees que hay prejuicios?

P: Es factible que alguien pueda pensar, viéndoles en acción, que es algo violento.

R: Pues que me vean a mí, que me conozcan. Se van a dar cuenta de que estoy muy lejos de la violencia, que soy una persona normal de carne y hueso como lo son ellos. Diría que las personas que participamos en las artes marciales mixtas somos menos agresivas que las que no lo hacen porque toda la rabia y toda esa energía que tenemos la dejamos en el gimnasio y cuando salimos de allí lo que queremos es recibir y compartir paz y amor. No queremos otra cosa.

Carlos Mateos Gil

Por: EFE