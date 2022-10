Top Gus: Petro superó la velocidad del sonido en un Kfir

El presidente Gustavo Petro compartió en su cuenta de Twitter, unas fotografías vestido con uniforme de la FAC y gafas oscuras de piloto haciendo el papel de un verdadero agente aeronáutico y prendiendo fuego a las redes sociales.

“Hoy superamos la velocidad del sonido en un Kfir. Compartimos con el cuerpo de pilotos élite de la Fuerza Aérea” Indicó el mandatario.

Las imágenes no dieron espera con los usuarios de Internet y han causado todo tipo de comentarios y memes.

SI NO ME QUISISTE ASÍ…

NO LE BUSQUES CUANDO ESTE ASÍ… @petrogustavo

DALE RT pic.twitter.com/fOjIBJRwn3

— (@Wilson_Suaza_) October 1, 2022