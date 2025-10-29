Nicolás Echavarría ha registrado el movimiento más notable para los golfistas profesionales colombianos en la más reciente actualización del Ranking Mundial Oficial de Golf (OWGR), al regresar a la casilla 60, escalando dos puestos.

Mientras Echavarría ascendía, otros golfistas colombianos experimentaron descensos. Marcelo Rozo cayó al puesto 440.

Por su parte Camilo Villegas descendió al lugar 466; Ricardo Celia bajó a la casilla 627 y Sebastián Muñoz se ubicó en el renglón 988.

Igualmente se registraron ascensos en el ranking masculino como el de Gabriel Cadena, ahora 3.316 (+3 puestos).

Asimismo, Juan Francisco Mejía, 3.555 (+1 puesto), Juan Pablo Luna, 3.651 (+11 puestos) y Juan Carlos Rodríguez, 3.970 (+7 puestos).

¡De vuelta al top 60! Nicolás Echavarría sube dos puestos en el Ranking Mundial de Golf

|El Top-5 del mundo masculino se mantuvo intacto, liderado por Scottie Scheffler (EE. UU.), seguido por Rory McIlroy (Irlanda del Norte), los estadounidenses Xander Schauffele y Russel Henley, y el inglés Tommy Fleetwood.

En la rama femenina, la colombiana Valery Plata bajó tres escalones, hasta el 467. Las otras colombianas en el ranking son María José Marín (lugar 660) y María José Bohórquez (1.356).

La ecuatoriana Daniela Darquea se mantiene como la mejor jugadora de Suramérica en el renglón 263 (con ascenso de 13 posiciones), seguida por la paraguaya Sofía García 382 (-6), y la colombiana Plata.

La cima del ranking femenino sigue con la tailandesa Jeeno Thitikul y la estadounidense Nelly Korda firmes. La australiana Minjee Lee escolta el liderato, tras desplazar a la neozelandesa Lydia Ko al cuarto lugar hace un par de semanas.

