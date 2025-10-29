Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¡De vuelta al top 60! Nicolás Echavarría sube dos puestos en el Ranking Mundial de Golf

    • ¡De vuelta al top 60! Nicolás Echavarría sube dos puestos en el Ranking Mundial de Golf

    ¡De vuelta al Top 60! Nicolás Echavarría sube dos puestos en el Ranking Mundial de Golf
    Nicolás Echavarría regresa al Top 60 del Ranking Mundial de Golf (OWGR), mientras otros golfistas colombianos ajustan posiciones. Foto: cortesía Federación Colombiana de Golf
    Compartir:
    • ¡De vuelta al top 60! Nicolás Echavarría sube dos puestos en el Ranking Mundial de Golf

    Resumen: Nicolás Echavarría logró el avance más significativo para los golfistas profesionales colombianos en la última actualización del Ranking Mundial Oficial de Golf (OWGR) al ascender dos puestos y regresar al Top 60, mientras que otros profesionales masculinos como Marcelo Rozo, Camilo Villegas, Ricardo Celia y Sebastián Muñoz experimentaron descensos, aunque también hubo pequeños ascensos para Gabriel Cadena, Juan Francisco Mejía, Juan Pablo Luna y Juan Carlos Rodríguez; por su parte, en el ranking femenino, Valery Plata bajó tres escalones, ubicándose como la mejor colombiana, en un listado que sigue liderado por Jeeno Thitikul y Nelly Korda.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Nicolás Echavarría ha registrado el movimiento más notable para los golfistas profesionales colombianos en la más reciente actualización del Ranking Mundial Oficial de Golf (OWGR), al regresar a la casilla 60, escalando dos puestos.

    Mientras Echavarría ascendía, otros golfistas colombianos experimentaron descensos. Marcelo Rozo cayó al puesto 440.

    Por su parte Camilo Villegas descendió al lugar 466; Ricardo Celia bajó a la casilla 627 y Sebastián Muñoz se ubicó en el renglón 988.

    Igualmente se registraron ascensos en el ranking masculino como el de Gabriel Cadena, ahora 3.316 (+3 puestos).

    Asimismo, Juan Francisco Mejía, 3.555 (+1 puesto), Juan Pablo Luna, 3.651 (+11 puestos) y Juan Carlos Rodríguez, 3.970 (+7 puestos).

    ¡De vuelta al top 60! Nicolás Echavarría sube dos puestos en el Ranking Mundial de Golf

    |El Top-5 del mundo masculino se mantuvo intacto, liderado por Scottie Scheffler (EE. UU.), seguido por Rory McIlroy (Irlanda del Norte), los estadounidenses Xander Schauffele y Russel Henley, y el inglés Tommy Fleetwood.

    En la rama femenina, la colombiana Valery Plata bajó tres escalones, hasta el 467. Las otras colombianas en el ranking son María José Marín (lugar 660) y María José Bohórquez (1.356).

    La ecuatoriana Daniela Darquea se mantiene como la mejor jugadora de Suramérica en el renglón 263 (con ascenso de 13 posiciones), seguida por la paraguaya Sofía García 382 (-6), y la colombiana Plata.

    La cima del ranking femenino sigue con la tailandesa Jeeno Thitikul y la estadounidense Nelly Korda firmes. La australiana Minjee Lee escolta el liderato, tras desplazar a la neozelandesa Lydia Ko al cuarto lugar hace un par de semanas.

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    ¡Arranque ideal! Colombia femenina mantiene el paso perfecto y suma 6 puntos en la Liga de Naciones

    Emocionante cierre del Campeonato Nacional de Automovilismo 2025: Definidos los campeones en la «Doble 100»

    ¡Con sus estrellas! Colombia Femenina revela alineación titular para enfrentar a Ecuador

    ¡Cali y Palmira vibraron con el Deporte Escolar! Doce disciplinas concluyen en la Final Nacional de los Juegos Intercolegiados 2025

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    El grito del alma: «¡Mami Rosa, me escogió el Atlético Nacional!» El emotivo llanto del pequeño crack fichado por el ‘Verde’

    El grito del alma: «¡Mami Rosa, me escogió el Atlético Nacional!» El emotivo llanto del pequeño crack fichado por el ‘Verde’

    ¡Grita el pueblo clamoroso! Hoy juega el DIM el ‘Poderoso’ contra Atlético Bucaramanga

    ¡Grita el pueblo clamoroso! Hoy juega el DIM el ‘Poderoso’ contra Atlético Bucaramanga

    “Ojalá que esto nos sirva de aprendizaje”: Restrepo sobre la derrota ante Atlético Nacional

    “Ojalá que esto nos sirva de aprendizaje”: Restrepo sobre la derrota ante Atlético Nacional

    ¡Con los pies en la tierra! Diego Arias, técnico de Atlético Nacional se ilusiona con doble título

    ¡Con los pies en la tierra! Diego Arias, técnico de Atlético Nacional se ilusiona con doble título

    ¡Qué partidazo! El poderoso se quedó con la pelota y Nacional con la victoria, en un vibrante clásico paisa

    ¡Qué partidazo! El poderoso se quedó con la pelota y Nacional con la victoria, en un vibrante clásico paisa


    [grupos] [fixture items="7"]