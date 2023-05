VIDEO: ¡Top 20! Rigoberto Urán protagonista en el Giro de Italia

Rigoberto Urán, ciclista del EF Pro Cycling Team, se metió al Top 20 de la clasificación general del Giro de Italia tras su actuación en la cuarta etapa de media montaña entre Venosa y Lago Laceno de 175 kilómetros.

El ciclista colombiano junto a Santiago Buitrago y Einer Rubio se mantuvieron sumergidos en el grupo principal de Remco Evenepoel y Primoz Roglic, el cual llegó a dos minutos y un segundo del ganador de la etapa, el francés Aurelient Paret.

Tutto Bene after stage 3 of the Giro. Hectic finale with the rain adding an extra degree of difficulty at the end but Ben, Hugh, Rigo and Alexander all finished safely in the first group.

Another lumpy one tomorrow with our first summit finish. Should be a fun one. pic.twitter.com/sX7ZgIflgW

— EF Pro Cycling (@EFprocycling) May 8, 2023