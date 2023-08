Tony Parker: «Si Pau Gasol no hubiese nacido, yo habría ganado más medallas de oro»

Madrid, 3 ago (EFE).- Tony Parker, leyenda de la NBA que en nueve días entrará en el Salón de la Fama, afirmó que "si Pau Gasol no hubiese nacido, hubiera ganado más medallas de oro", al ser preguntado por los enfrentamientos que tuvo con España a lo largo de su carrera.

"Hemos tenido una gran rivalidad con España. Siempre digo que gracias Pau por estar ahí y empujarme a mí y a la selección francesa a ser mejores. Si no hubiese nacido, hubiera ganado más medallas de oro", expresó este jueves en un encuentro por videoconferencia con medios internacionales al que asistió EFE.

El francés reconoció que España era "el equipo a batir" por tener "una generación increíble con Pau, Navarro, Llull y Ricky Rubio", a la que definió como "una de las mejores de la historia de Europa".

"Me encantaba jugar contra España porque me hacía mejor jugador y siempre me ha fascinado la mentalidad del equipo español al que he tenido como inspiración", confesó.

Al ser preguntado por Pau Gasol, señaló que esta "muy feliz" de poder entrar con él al Salón de la Fama de la NBA con alguien que ha tenido de "rival desde los catorce años y como compañero en los San Antonio Spurs" y le incluyó en el quintento de los mejores jugadores con los que ha jugado

Sobre el gran nivel que siguen ofreciendo Sergio Llul, Rudy Fernández o Ricky Rubio, Parker comentó que son jugadores con "mucha pasión por el baloncesto" que siguen ganando títulos y recordó la canasta ganadora de Llull para ganar la Euroliga.

Por: EFE