Tomi, un cachorrito, se perdió en Altavista y su familia lo busca

Resumen: Si lo ha visto, lo encontró o sabe de su paradero, comuníquese al whatsapp de contacto
Minuto30.com .- Tomi es un perrito cachorro que se extravió en el suroccidente de Medellín y su familia lo busca. Si lo ha visto comuníquese al whatsapp de contacto.
La mascota fue visto por última vez el 7 de febrero en el corregimiento de Altavista, vereda Morro Corazón.
Coo información relevante se conoce que el cachorrito no está castrado y es de color negro en el lomo y manchas café por debajo
Si lo ha visto, lo encontró o sabe de su paradero, comuníquese al whatsapp 3242524988.
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios