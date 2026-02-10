Tomi, un cachorrito, se perdió en Altavista y su familia lo busca

Menú Últimas noticias
    Publicado por: SoloDuque

    Minuto30.com .- Tomi es un perrito cachorro que se extravió en el suroccidente de Medellín y su familia lo busca. Si lo ha visto comuníquese al whatsapp de contacto.

    La mascota fue visto por última vez el 7 de febrero en el corregimiento de Altavista, vereda Morro Corazón.

    Coo información relevante se conoce que el cachorrito no está castrado y es de color negro en el lomo y manchas café por debajo

    Si lo ha visto, lo encontró o sabe de su paradero, comuníquese al whatsapp 3242524988.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


