¡Tome nota! Estos son los cierres y desvíos por los conciertos de Shakira en Cali

La Secretaría de Movilidad de Cali informó que se implementará un dispositivo especial para garantizar el orden y la circulación vehicular durante los conciertos de Shakira, que se realizarán el sábado 25 y domingo 26 de octubre en el estadio Pascual Guerrero.
El plan contempla cierres temporales de vías, zonas destinadas al transporte público y una red de parqueaderos aliados, con el fin de facilitar el desplazamiento de los asistentes y reducir las afectaciones en los barrios cercanos.
Según explicó el subsecretario de Movilidad, Sergio Moncayo, las restricciones empezarán hacia el mediodía y se mantendrán hasta la finalización de cada concierto, bajo las mismas condiciones para ambos días.
Cierres viales programados
Se establecerán cierres en el perímetro comprendido entre las Calles 5 y 9 y las Carreras 6 y 50, en los siguientes puntos específicos:
• Calle 5 con Carrera 10 hacia el sur, con desvíos por el puente hacia la Carrera 10 y luego por la Calle 8 hasta la Carrera 36A Bis (Templete).
• Carrera 36 entre Calles 5 y 6 (Avenida Roosevelt).
• Carrera 34 entre Calles 5 y 9.
• Avenida Roosevelt desde la Carrera 24 (Y de la Biblioteca Departamental) hasta la 36A Bis.
• Carrera 15 con Calle 8, sin paso hacia la Calle 5.
• Carrera 10 con Calle 5, sin paso hacia la Calle 5.
Estos cierres permitirán espacios peatonales seguros sobre la Avenida Roosevelt y facilitarán el ingreso y salida de los asistentes al estadio.
Transporte público disponible
Sistema MIO
Se habilitarán 50 buses adicionales y tres rutas especiales que conectarán las zonas hoteleras, comerciales y residenciales del norte, sur y oriente de Cali.
Estos servicios extenderán su operación hasta la medianoche, superando el horario habitual, con el objetivo de facilitar el regreso de quienes asistan a los conciertos.
El valor del pasaje será de $3.200, y podrá pagarse con tarjetas Visa o Mastercard.
Servicio de taxi
Se habilitarán zonas exclusivas de abordaje en:
• Calle 5 entre Carreras 34 y 36.
• Calle 6 (Avenida Roosevelt) entre Carreras 34 y 36.
• Carrera 34 entre Calles 4 y 5.
• Carrera 27 entre Calles 4 y 5.
• Carrera 34 entre Calles 7 y 8.
Parqueaderos aliados
Gracias a convenios con centros comerciales y operadores privados, se dispondrán más de 11.000 espacios de estacionamiento, con horarios extendidos hasta la 1:00 a.m. o 3:00 a.m., según la ubicación:
• Geo Parking: 200 espacios.
• Carulla San Fernando: 20 espacios.
• Súper Inter San Fernando: 120 espacios.
• Cosmocentro: 400 espacios (hasta la 1:00 a.m.).
• Mall Plaza: 1.804 espacios para autos y 1.082 para motos (hasta la 1:00 a.m.).
• Plazoleta Central: 200 espacios (hasta las 3:00 a.m.).
• Único: 800–900 espacios (hasta la 1:00 a.m., sin costo).
• Unicentro: 2.300 espacios para autos y 1.200 para motos (hasta el final del evento).
Seguridad vial y recomendaciones
Despliegue masivo de agentes de tránsito en los alrededores del estadio para orientar la movilidad vehicular y peatonal, además de realizar controles de alcoholemia y verificación de estacionamiento indebido.
Uso responsable del transporte público en caso de haber ingerido licor.
Evitar el uso de vehículo particular, o en su defecto, designar un conductor que no haya consumido alcohol.
Cumplir con las normas y restricciones de parqueo establecidas en la ciudad, las cuales se mantienen vigentes durante los días del evento.
