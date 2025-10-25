Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Cumplir con las normas y restricciones de parqueo establecidas en la ciudad, las cuales se mantienen vigentes durante los días del evento.

¡Tome nota! Estos son los cierres y desvíos por los conciertos de Shakira en Cali

La Secretaría de Movilidad de Cali informó que se implementará un dispositivo especial para garantizar el orden y la circulación vehicular durante los conciertos de Shakira, que se realizarán el sábado 25 y domingo 26 de octubre en el estadio Pascual Guerrero.

El plan contempla cierres temporales de vías, zonas destinadas al transporte público y una red de parqueaderos aliados, con el fin de facilitar el desplazamiento de los asistentes y reducir las afectaciones en los barrios cercanos.

Según explicó el subsecretario de Movilidad, Sergio Moncayo, las restricciones empezarán hacia el mediodía y se mantendrán hasta la finalización de cada concierto, bajo las mismas condiciones para ambos días.

Cierres viales programados

Se establecerán cierres en el perímetro comprendido entre las Calles 5 y 9 y las Carreras 6 y 50, en los siguientes puntos específicos:

• Calle 5 con Carrera 10 hacia el sur, con desvíos por el puente hacia la Carrera 10 y luego por la Calle 8 hasta la Carrera 36A Bis (Templete).

• Carrera 36 entre Calles 5 y 6 (Avenida Roosevelt).

• Carrera 34 entre Calles 5 y 9.

• Avenida Roosevelt desde la Carrera 24 (Y de la Biblioteca Departamental) hasta la 36A Bis.

• Carrera 15 con Calle 8, sin paso hacia la Calle 5.

• Carrera 10 con Calle 5, sin paso hacia la Calle 5.

Estos cierres permitirán espacios peatonales seguros sobre la Avenida Roosevelt y facilitarán el ingreso y salida de los asistentes al estadio.

Transporte público disponible

Sistema MIO

Se habilitarán 50 buses adicionales y tres rutas especiales que conectarán las zonas hoteleras, comerciales y residenciales del norte, sur y oriente de Cali.

Estos servicios extenderán su operación hasta la medianoche, superando el horario habitual, con el objetivo de facilitar el regreso de quienes asistan a los conciertos.

El valor del pasaje será de $3.200, y podrá pagarse con tarjetas Visa o Mastercard.

Servicio de taxi

Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad

Se habilitarán zonas exclusivas de abordaje en:

• Calle 5 entre Carreras 34 y 36.

• Calle 6 (Avenida Roosevelt) entre Carreras 34 y 36.

• Carrera 34 entre Calles 4 y 5.

• Carrera 27 entre Calles 4 y 5.

• Carrera 34 entre Calles 7 y 8.

Parqueaderos aliados

Gracias a convenios con centros comerciales y operadores privados, se dispondrán más de 11.000 espacios de estacionamiento, con horarios extendidos hasta la 1:00 a.m. o 3:00 a.m., según la ubicación:

• Geo Parking: 200 espacios.

• Carulla San Fernando: 20 espacios.

• Súper Inter San Fernando: 120 espacios.

• Cosmocentro: 400 espacios (hasta la 1:00 a.m.).

• Mall Plaza: 1.804 espacios para autos y 1.082 para motos (hasta la 1:00 a.m.).

• Plazoleta Central: 200 espacios (hasta las 3:00 a.m.).

• Único: 800–900 espacios (hasta la 1:00 a.m., sin costo).

• Unicentro: 2.300 espacios para autos y 1.200 para motos (hasta el final del evento).

Seguridad vial y recomendaciones

Despliegue masivo de agentes de tránsito en los alrededores del estadio para orientar la movilidad vehicular y peatonal, además de realizar controles de alcoholemia y verificación de estacionamiento indebido.

Lea también: Cali se prepara para los conciertos de Shakira: «Las Mujeres Ya No Lloran» en el Pascual Guerrero

Uso responsable del transporte público en caso de haber ingerido licor.

Evitar el uso de vehículo particular, o en su defecto, designar un conductor que no haya consumido alcohol.

Cumplir con las normas y restricciones de parqueo establecidas en la ciudad, las cuales se mantienen vigentes durante los días del evento.

Aquí más Noticias de Cali