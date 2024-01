Tom Brady dice a Lamar Jackson que es la razón por la que la gente ve la NFL

in

Redacción Deportes, 9 ene (EFE).- Tom Brady, considerado el mejor jugador en la historia de la NFL, elogió este martes al mariscal de campo de los Baltimore Ravens, Lamar Jackson, favorito para ser designado el Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada 2023, al decirle que es la razón por la que los aficionados ven la NFL.

"La primera vez que realmente me di cuenta de ti fue en la high school, ahí empecé a seguirte. Me gusta mucho lo que haces ahora al más alto nivel, definitivamente eres la razón por la que los aficionados ven a la NFL", le dijo Brady a Jackson durante la transmisión de su podcast "Let's Go"!

Tom Brady, quien se retiró en febrero del año pasado luego de 23 años de carrera a través de los cuales ganó siete anillos de Super Bowl, el máximo para un jugador en la NFL, platicó con Lamar de la gran temporada que tuvo en los controles de los Ravens, a los que llevó a terminar como número uno de la Conferencia Americana (AFC).

"Tienes la capacidad de inspirar a tus compañeros con tus acciones, tus palabras, humildad, dureza y coraje. Todo eso te hace especial. Tipos como tú tienen ese efecto en la gente, tienes una carrera increíble, gracias por estar aquí", agregó el exquarterback que jugó 20 temporadas para los New England Patriots y tres con los Tampa Bay Buccaneers.

Jackson, de 27 años, quien ya obtuvo el premio de Jugador Más Valioso en la temporada 2019, agradeció las palabras del futuro miembro del Salón de la Fama y le habló de esa espina clavada que tiene de obtener su primer anillo de Super Bowl.

"Tengo ese resentimiento. Ese chip aún está en mis hombros. Quiero ese Super Bowl. Es el galardón que realmente deseo. Siento que hoy tenemos el equipo para lograrlo. Están los jugadores, el cuerpo técnico, tenemos todo lo que necesitamos en este momento", subrayó el mariscal de campo de Baltimore.

Los Ravens terminaron la campaña en la cima de la AFC con marca de 13 triunfos y cuatro derrotas.

Su condición de favoritos para llegar y vencer en el Super Bowl LVIII del 11 de febrero próximo la confirmaron en la semana 16 de la temporada regular con su triunfo 19-33 sobre los San Francisco 49ers, el mejor equipo y candidato principal para llegar al Super Bowl en la Conferencia Nacional (NFC).

"Estoy listo, saludable y muy emocionado de estar en los playoffs nuevamente", concluyó Lamar.

Por: EFE