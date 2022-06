in

El duelo entre Deportes Tolima y Envigado FC, el cual se jugará este jueves, 16 de junio, en Ibagué a partir de las 7:30 de la noche, será decisivo para definir el finalista del Grupo B en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

Cabe resaltar que el ‘Vinotinto y Oro’ tiene la primera opción para disputar la gran final ya que es local y si consigue una victoria, se clasifica, sin depender de resultados. En el mismo horario en Bogotá, se enfrentarán La Equidad e Independiente Medellín, con la obligación de ganar su partido y esperar que Envigado les haga el milagro.

No obstante, capitalinos y paisas no deben de estar muy a gusto con la designación del árbitro que pitará Tolima vs. Envigado. En las últimas horas se conoció que la Comisión Arbitral de Dimayor nombró a Nicolás Gallo para ese compromiso, por lo cual la polémica aumenta.

Gallo es del colegio de árbitros de Caldas, pero nació en Ibagué, ciudad a la que pertenece el Deportes Tolima. Lo más controversial es que no es la primera vez que le dirige al cuadro pijao, y no es que lo haya favorecido en un pasado, pero en partidos tan cruciales como este, la Dimayor con sus decisiones dejó las puertas abiertas para las especulaciones.