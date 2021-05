Con el propósito de apoyar el paro nacional que inició el pasado 28 de abril, el Consejo Regional Indígena del Tolima (CRIT), convocó a sus pueblos para que se levanten en minga permanente, para exigir además que se cumplan los acuerdos pactados en años anteriores con el Gobierno Departamental.

El CRIT hizo un llamado a las 130 comunidades indígenas que habitan el departamento, a que se movilicen en defensa de sus derechos y en rechazo a las reformas tributaria, pensional y de la salud.

“Se lo estamos dando a conocer al Gobierno Departamental para que nos cumpla con lo pactado en mingas anteriores y nos acerquemos a dialogar. Estamos exigiéndole territorio porque hay comunidades que no tienen. También estamos diciendo que no estamos de acuerdo con esas reformas porque tocan a nuestra a población”, indicó Herminso Vega Quintero, consejero mayor del CRIT.

Además, la movilización también se daría en apoyo a la Minga Indígena del Cauca y como un acto de rechazo hacia los hechos de viomencia ocurridos durante las manifestaciones.

“Para decir no al estado de opresión que en estos momentos está imperando en Colombia, no a la violencia, no a los grupos armados, no al mal gobierno. Y si a la paz y a la justicia social, si a la democracia, si a la solidaridad de los pueblos y de organizaciones sociales, sí al llamado a la población para que nos organicemos para hacer frente a un régimen que actúa en contra de las mayorías del pueblo”, señala el comunicado emitido por la organización.

Por ahora, las comunidades indígenas definen el lugar del departamento en el que se concentrarán y la zona hacia donde se movilizarán.

#MingaNacional| El Consejo Regional Indígena del Tolima – CRIT y el Pueblo Nasa del Tolima, convocan a Autoridades Indígenas, mayores y mayoras, cabildos y Pueblos Indígenas a la MINGA PERMANENTE en defensa de los derechos ancestrales.

