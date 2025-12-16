Minuto30
    Alfredo Arias afronta su deuda pendiente: Va por su primer título en el fútbol colombiano
    Junior consiguió su undécima estrella. Foto: Junior FC
    • ¡Tolima humillado en Ibagué! Junior, campeón de la Liga Betplay II 2025

    Resumen: Con esta victoria, Junior añade su undécimo título a su palmarés, demostrando su poderío en la temporada. Cabe recordar que el equipo rojiblanco había conseguido su décima estrella recientemente, en el año 2023

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Junior de Barranquilla se coronó campeón de la Liga BetPlay II-2025, consiguiendo la Estrella 11 en su historia tras vencer categóricamente al Deportes Tolima con un marcador global de 4-0 en la final.

    Dominio Total del ‘Tiburón’

    La serie final se definió con un claro dominio del equipo dirigido por Alfredo Arias. El golpe definitivo se dio en el partido de ida, jugado el pasado 12 de diciembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, donde Junior arrasó en el primer tiempo y logró una ventaja de 3-0.

    El partido de vuelta, disputado en Ibagué, resultó igualmente esquivo para el conjunto ‘Pijao’. El Tolima, jugando en su estadio, no logró revertir el resultado y cayó por la mínima diferencia, sellando el 4-0 global a favor de los ‘Tiburones’.

    Fracaso estratégico del Tolima

    El estratega del Deportes Tolima, Lucas González, no logró descifrar el planteamiento táctico propuesto por Junior, ni en el encuentro de ida ni en el de vuelta. La diferencia de goles subraya las dificultades del equipo de Ibagué para contener la ofensiva barranquillera.

    Con esta victoria, Junior añade su undécimo título a su palmarés, demostrando su poderío en la temporada. Cabe recordar que el equipo rojiblanco había conseguido su décima estrella en el año 2023.

    • Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.

