¡Tolima humillado en Ibagué! Junior, campeón de la Liga Betplay II 2025

Minuto30.com .- Junior de Barranquilla se coronó campeón de la Liga BetPlay II-2025, consiguiendo la Estrella 11 en su historia tras vencer categóricamente al Deportes Tolima con un marcador global de 4-0 en la final.

Dominio Total del ‘Tiburón’

La serie final se definió con un claro dominio del equipo dirigido por Alfredo Arias. El golpe definitivo se dio en el partido de ida, jugado el pasado 12 de diciembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, donde Junior arrasó en el primer tiempo y logró una ventaja de 3-0.

El partido de vuelta, disputado en Ibagué, resultó igualmente esquivo para el conjunto ‘Pijao’. El Tolima, jugando en su estadio, no logró revertir el resultado y cayó por la mínima diferencia, sellando el 4-0 global a favor de los ‘Tiburones’.

Fracaso estratégico del Tolima

El estratega del Deportes Tolima, Lucas González, no logró descifrar el planteamiento táctico propuesto por Junior, ni en el encuentro de ida ni en el de vuelta. La diferencia de goles subraya las dificultades del equipo de Ibagué para contener la ofensiva barranquillera.

Con esta victoria, Junior añade su undécimo título a su palmarés, demostrando su poderío en la temporada. Cabe recordar que el equipo rojiblanco había conseguido su décima estrella en el año 2023.

Aquí más Noticias de la Liga Betplay