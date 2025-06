¡Todos vivos! Así se jugará la quinta fecha del grupo B

Resumen: Se anticipa una jornada emocionante en el Grupo B del fútbol colombiano, donde los cuatro equipos —Millonarios, Santa Fe, Atlético Nacional y Once Caldas— tienen posibilidades de clasificar. La acción comienza a las 6:15 p.m. en El Campín, con Santa Fe (6 puntos) buscando una victoria crucial contra Once Caldas para mantenerse en la contienda. Posteriormente, a las 8:20 p.m. en Medellín, Atlético Nacional se enfrentará a Millonarios; si los "embajadores" ganan y Once Caldas vence a Santa Fe, Millonarios aseguraría su paso a la final. Ambos partidos se esperan con una gran asistencia de aficionados.