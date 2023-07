Todos los árbitros de Primera superan las pruebas físicas

in

Madrid, 31 jul (EFE).- Todos los árbitros de Primera división han superado las pruebas físicas exigidas para el comienzo de la temporada 2023-2024, durante el seminario que llevan a cabo en la localidad asturiana de Las Caldas previo a su inicio.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó este lunes que todos los colegiados han mostrado un gran nivel en los test que miden su nivel de velocidad y resistencia, realizados esta jornada, y que "están preparados para el arranque de la competición".

Todos los colegiados de la máxima categoría, salvo los dos que actúan como VAR en el Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda, Alejandro Hernández Hernández y Juan Martínez Munuera, y la asistente internacional Guadalupe Porras, participan en el seminario, que se inició el domingo con la bienvenida del presidente del CTA, Luis Medina Cantalejo.

Los árbitros ascendidos a Primera al término de la temporada pasada, Fran Hernández Maeso (C. Estremeño), Mateo Busquets Ferrer (C. Balear) y Víctor García Verdura (C. Catalán), también asisten a la cita, que permitirá a los colegiados ultimar todos los detalles técnicos y repasar acciones específicas de incidentes de área, manos, protocolo y VAR, según explicó la RFEF

"Es un trabajo que se viene haciendo en el CTA desde hace tiempo donde la preparación física es uno de los pilares básicos. El fútbol es cada vez más rápido e intenso y el arbitraje tiene que ir de la mano", destacó el colegiado murciano José María Sánchez Martínez.

Por: EFE