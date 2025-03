¡Todos completos! Lorenzo ya tiene claro el once inicial

Resumen: El técnico Néstor Lorenzo ya tiene definido el once inicial para el partido contra Brasil, aunque lo revelará oficialmente hasta horas antes del encuentro. La Selección Colombia completó una jornada de entrenamiento con los 26 jugadores convocados, enfocándose en ejercicios técnicos y tácticos. Se confirma que Marino Hinestroza, una de las novedades en la convocatoria, no estará en el once inicial.