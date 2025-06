¡Todo una ternurita! Bical, la mascota de la Segunda División del Ejército que enamora con su carisma y ternura

Minuto30.com .- La Segunda División del Ejército Nacional presentó oficialmente a Bical, un tierno y carismático perro que acompaña a los soldados en sus actividades diarias y se ha convertido en una figura querida dentro y fuera de la institución.

A través de su cuenta oficial en X, el Ejército compartió un mensaje desde la perspectiva de Bical, quien asegura disfrutar de su labor al atraer a muchas personas con su pelaje brillante, sus trucos y, sobre todo, su simpatía. “Es que soy muy inteligente ”, se lee en la publicación.

Bical no solo es un símbolo de cercanía y empatía con la comunidad, sino también un reflejo del compromiso del Ejército por generar vínculos positivos en sus entornos. El mensaje invita a los ciudadanos a interactuar con esta particular mascota militar: “Like si me quieres conocer. RT si amas los perritos”.

La iniciativa hace parte de la estrategia de comunicación de la Quinta Brigada.

¡Hola! Soy Bical, tengo muchas responsabilidades, por ejemplo, la de acompañar a mis soldados en todas las actividades que realizan y me gusta hacerlo porque atraigo a muchas personas que se enamoran de mi pelo suave y brillante y de los trucos que ya sé hacer. (Es que soy muy… pic.twitter.com/nS05xPFmwb — Segunda División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div2) June 2, 2025

