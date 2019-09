Todo parece indicar que la roja de La Vuelta se la pondrá Roglic

Después de 9 días de Vuelta a España el cartel de favorito lo porta el esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), reforzado al resistir los primeros exámenes de montaña antes de la contrarreloj clave de Pau, su terreno, donde este martes tratará de abrir diferencias con el líder Nairo Quintana, Alejandro Valverde y Miguel Ángel ‘Superman’ López.

Empate técnico entre el póker de “gallos” de la general, separados por tan solo 20 segundos, una diferencia que en suelo francés tomará holgura por la superioridad de Roglic en la crono de 36,2 kilómetros respecto a sus oponentes escaladores.

Roglic sobrevivió a la montaña de la primera semana, sobre todo a la de Andorra. Ahora, ante la inminente semana clave de la montaña del norte, las calculadoras entran en acción. Quintana, Valverde y Supermán asumen que van a perder tiempo, en torno a los 2 minutos, pero la idea para ellos es “minimizar lo máximo posible” la herida que esperan.

No obstante, en la jornada de descanso en Pau, donde se conoció oficialmente el traspaso de Quintana al Arkea francés, en las filas del Movistar se ve con ligero optimismo.

“Espero tener buen día, la crono no se me adapta mal. Es exigente y lo podemos hacer bien, al nivel de Roglic no, pero hay que minimizar las perdidas”, comentó Valverde en su hotel de Pau.

Por su parte, Quintana, que admitió su fichaje por el Arkea antes de que se hiciera oficial, disfruta de la roja, aunque tiene asumido que el líder real es Roglic “por el tiempo” que les va “a meter en la contrarreloj”.

Superman López descansó mientras curaba las heridas de su caída en la pista de tierra de Engolasters, y lamentando su mala suerte en un momento en el que tenía “piernas” para haber propinado un buen golpe de tiempo a Roglic y demás rivales. El líder del Astana se agarra a esas buenas sensaciones y al trabajo de su equipo en Andorra para ver con optimismo el futuro de una Vuelta que tendrá muchas opciones para los escaladores.

Entre el cuarteto de rivales nadie descarta al joven esloveno Tadej Pogacar, quien con 20 años se presentó en sociedad en la cima de Cortals D’Encamp y se alzó a la quinta plaza a 1.42 del líder. “Hay que tenerlo en cuenta y vigilarlo de cerca. Es un corredor de gran futuro que ya es presente”, dijo Valverde sobre un nuevo rival.

Para empezar la semana fantástica la crono individual partirá de Jurançon, entre los viñedos, con perfil sinuoso y repechos que requerirán fortaleza física y mental, y llegará a Pau, sede de una crono del Tour hace apenas un mes.

Tras superar las etapas de Urdax, tierra navarra de mitología y leyendas, y Bilbao, adonde regresa la Vuelta desde su última visita en 2011, Cantabria y Asturias volverán a ser claves para el podio final.

El viernes día 6 Los Machucos espera con el martirio de 7,3 kilómetros que comió la moral a Froome en 2017. Etapa de montaña con siete puertos en el menú: cuatro de 3ª, dos de 2ª, y llegada en alto.

Los esprinters volverán a escena en San Vicente de La Barquera y Oviedo antes de los exámenes por todo lo alto de Asturias. La decimoquinta etapa llega al Alto del Acebo (categoría especial) Cuatro puertos en el orden del día: dos de 1ª, uno de 2ª y uno de categoría especial.

El otro plato fuerte desemboca en el Alto de La Cubilla, final de la considerada etapa reina de la Vuelta, un puerto de 20 kms con rampas del 15. Tres puertos de 1ª se encadenan en la parte final: el Puerto del Marabio, La Cobertoria y el final en La Cubilla. El líder en esta cima tendrá mucho ganado.

Cronómetro y montaña para los candidatos a enfundarse la roja el día 15 en Madrid. Primero tomará la palabra Roglic, pero tanto Quintana, como Valverde y Superman tendrán un buen número de ocasiones para limar el tiempo que deben perder en la crono. La igualdad se romperá, pero no la emoción. Habrá tiempo para todo.