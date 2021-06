Todo es una contradicción. La vida humana se marchita con un contagio. La vida a muchos les está sonriendo y a otros se les apaga la vida. Algunos predican, desde el púlpito, en la misa de once de la mañana y el mundo sigue girando a una velocidad de mensajes en facebook. Hay mensajes acertados, no cabe duda alguna, se vuelven a multiplicar, como panes y peces, hay mensajes equivocados, mejor se guardan en el archivo del olvido. Testimonios se leen todos los días y hemos visto videos de lo que sucede en la quebrada geografía nacional.

Desde el sur de Colombia llegan videos de lo sucedido en calles, en pueblos, en sectores de la ciudad de Cali, Popayán y Pasto. Las ciudades no están bien, la gente de bien, la gente de allá y la gente de más acá, falta la otra gente que le dice a la gente todo está bien. Todo está bien, para unos, para otros, está bien de acuerdo de dónde se mire ese estar bien. No todo está bien y para otros todo está bien y no puede estar mejor porque ellos creen, que todo está bien, en realidad no se sabe, si está bien como ellos creen, que está bien.

Todo está bien, todo parece que está bien, para los que miran bien, para otros está bien, el bien que se le hace al otro, el otro dice bien, otros miran bien, otros se salvan por estar entre los que dicen bien. Todo está bien, consigna o paradigma social que hace reinventarse nuevas maneras de comunicación con el otro que hace creer que todo está bien. No está bien, no estamos bien, estamos tratando de creer que estamos bien, será que tener energía eléctrica es estar bien y sin con que pagar la cuenta que aumenta, cada que llega la cuenta, al final, la cuenta, se paga o te desconectan.

Todo está bien, una manera de estar mal y otros bien, la realidad es la sumatoria de estar bien, tratar de estar mal, es derrotar la aventura del quijote ante los molinos de viento. Todo está bien, te dice el vecino que no se atreve a poner el trapo rojo en la puerta de la casa, todo está bien, es el hospital que no tiene el presupuesto para cancelar la nómina de sus colaboradores, sin embargo, escribe, todo está bien. Todo está bien, la joven mujer que a sus 30 años afronta un cáncer de seno y expresa todo está bien, todo está bien, todo gira entre bien y mal, entre los que se creen bien y los que dicen está bien. Todo está bien.

