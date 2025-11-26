A pesar de la gran expectativa generada por el crucial encuentro de la Liga BetPlay entre Atlético Nacional y Junior, el club antioqueño ha confirmado que aún quedan boletas disponibles para el partido que se disputará esta noche.

Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

El compromiso, vital en la lucha por clasificar a la final del Fútbol Profesional Colombiano, está programado para las 8:30 p.m. de este miércoles 26 de noviembre en el Estadio Ditaires de Itagüí.

La institución ha hecho un llamado enfático a la afición para que eviten la reventa, pues todavía es posible asegurar una entrada de manera oficial.

De un total de cerca de 8.500 entradas que se pusieron a disposición del público, Atlético Nacional ha reportado que aún hay entradas sin venderse.

La única zona del estadio que ya se encuentra completamente agotada es la tribuna Norte, tradicionalmente una de las localidades más populares y concurridas por los seguidores del equipo verde.

Es importante recordar que, por disposición de la Comisión de Seguridad de Itagüí, el ingreso de la hinchada visitante para este encuentro fue restringido.

¡No le compre a los revendedores! Todavía hay boletas disponibles para el partido de Atlético Nacional contra Junior

Para los aficionados que deseen adquirir las boletas restantes, los precios varían de acuerdo con la ubicación en el Ditaires.

La localidad de mayor costo es la tribuna Occidental, con un valor de $125.000. Por otro lado, la sección de Gramilla Movilidad Reducida se presenta como la opción más asequible, con un precio de $65.000.

El club enfatiza que la venta de estos tiquetes se mantiene activa, desaconsejando de forma vehemente la compra a través de canales no oficiales.

Este encuentro es de vital importancia para las aspiraciones de ambos equipos en el cuadrangular semifinal, ya que tanto Atlético Nacional como Junior llegan con cuatro puntos en la tabla de posiciones.

Esa igualdad de puntos convierte el partido en un choque directo y decisivo en el camino hacia la gran final.

Más noticias de Atlético Nacional