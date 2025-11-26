¡No le compre a los revendedores! Todavía hay boletas disponibles para el partido de Atlético Nacional contra Junior

Resumen: A pesar de la gran importancia del partido de la Liga BetPlay entre Atlético Nacional y Junior, crucial para la clasificación a la final, el club antioqueño ha confirmado que aún quedan boletas disponibles para el encuentro que se jugará esta noche a las 8:30 p.m. en el Estadio Ditaires de Itagüí. La única zona agotada es la tribuna Norte, y la institución ha hecho un llamado enfático a la afición para que evite la reventa y adquiera las entradas restantes a través de canales oficiales, con precios que varían desde $65.000 (Gramilla Movilidad Reducida) hasta $125.000 (Occidental), en un choque directo donde ambos equipos llegan empatados a cuatro puntos en el cuadrangular.
A pesar de la gran expectativa generada por el crucial encuentro de la Liga BetPlay entre Atlético Nacional y Junior, el club antioqueño ha confirmado que aún quedan boletas disponibles para el partido que se disputará esta noche.
El compromiso, vital en la lucha por clasificar a la final del Fútbol Profesional Colombiano, está programado para las 8:30 p.m. de este miércoles 26 de noviembre en el Estadio Ditaires de Itagüí.
La institución ha hecho un llamado enfático a la afición para que eviten la reventa, pues todavía es posible asegurar una entrada de manera oficial.
De un total de cerca de 8.500 entradas que se pusieron a disposición del público, Atlético Nacional ha reportado que aún hay entradas sin venderse.
La única zona del estadio que ya se encuentra completamente agotada es la tribuna Norte, tradicionalmente una de las localidades más populares y concurridas por los seguidores del equipo verde.
Es importante recordar que, por disposición de la Comisión de Seguridad de Itagüí, el ingreso de la hinchada visitante para este encuentro fue restringido.
Para los aficionados que deseen adquirir las boletas restantes, los precios varían de acuerdo con la ubicación en el Ditaires.
La localidad de mayor costo es la tribuna Occidental, con un valor de $125.000. Por otro lado, la sección de Gramilla Movilidad Reducida se presenta como la opción más asequible, con un precio de $65.000.
El club enfatiza que la venta de estos tiquetes se mantiene activa, desaconsejando de forma vehemente la compra a través de canales no oficiales.
Este encuentro es de vital importancia para las aspiraciones de ambos equipos en el cuadrangular semifinal, ya que tanto Atlético Nacional como Junior llegan con cuatro puntos en la tabla de posiciones.
Esa igualdad de puntos convierte el partido en un choque directo y decisivo en el camino hacia la gran final.
Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.